Papa adayından resital: Rock efsanesinin şarkısını söyledi

Papa adayı Kardinal Luis Antonio Tagle, İngiliz rock müzik efsanesi John Lennon’ın şarkısını söyledi. Asyalı Francis olarak anılan Tagle, Lennon’un “Imagine” şarkısını seslendirdi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in ölümünün ardından kardinaller yeni papanın 7 Mayıs’ta seçileceğini duyurdu.

Henüz yeni Papa’nın kim olacağı belirsizliğini korurken Papa adayı Filipinli Kardinal Luis Antonio Tagle, sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal adalete yaptığı vurgular nedeniyle “Asyalı Francis” olarak anılan Tagle, İngiliz Rock müzik efsanesi John Lennon’ın şarkısını söyledi.

cardinal tagle singing imagine,, may god grant us a pope who sings pic.twitter.com/3rGEZNMpaM — michelle (@lomelisturtles) April 25, 2025

Tagle, Lennon’ın The Beatles grubundan ayrıldıktan sonra çıkardığı solo albümde yer alan “Imagine” şarkısını seslendirdi.

Tagle’ın, “Imagine” şarkısındaki dini ifadeleri söylemekten kaçınması dikkat çekti.

Hürriyet Gazetesi