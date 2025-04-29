Kıbrıs’taki Avrupa Şampiyonası’nda Ermeni sambocular 21 madalya kazandı

Kıbrıs’ın Limasol kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda Ermeni sambocular 21 madalya – 3 altın, 5 gümüş ve 13 bronz – kazandı. Bu bilgi Ermenistan Sambo Federasyonu tarafından bildirildi.

Erkekler kategorisinde Arman Avanesyan altın madalya kazanırken, Hamlet Sukiasyan, Mher Merjanyan, Arthur Malkhasyan, Avetik Poghosyan ve David Hovsepyan bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençler kategorisinde ise Mher Ohanyan altın madalya kazandı. Arshak Bekchyan ve Seyran Sarukhanyan gümüş madalya elde etti. Samvel Ghazaryan, Erik Saghatelyan ve Arsen Hayrapetyan bronz madalya kazanan sporcular arasında yer aldı. Kadınlar kategorisinde Milena Arakelyan gümüş madalya kazanırken, Manushak Khachatryan bronz madalyanın sahibi oldu.

ERMENİ HABER AJANSI