Gürcistan Cumhurbaşkanı Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundu

Resmi ziyaret için Ermenistan’a gelen Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili, Başbakan Yardımcısı Tigran Khachatryan eşliğinde Tsitsernakaberd Ermeni Soykırımı Anıt Kompleksi’ni ziyaret etti.

Anıta çelenk bırakan ve çiçek koyan Kavelashvili, Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundu.

Hatırlanacağı üzere Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili, 28 Nisan’da Ermenistan’a geldi. 29 Nisan’da ise Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khachaturyan ile bir araya geldi ve görüşmenin ardından iki ülkenin cumhurbaşkanları basın için açıklamalarda bulundu.

ERMENİ HABER AJANSI