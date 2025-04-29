Ermeni Soykırımı’nın 110. yıldönümünde “Çocukluk ve yetimlik anıları” kitabının Rusça çevirisi yayınlandı

Osmanlı İmparatorluğu’nda gerçekleşen Ermeni Soykırımı’nın 110. yıldönümü dolayısıyla, “ANİV” Vakfı, “Miras ve İlerleme” Vakfı ve Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü, Garnik Banyan’ın anı kitabının Rusça çevirisini hazırladı. Bu eser, 1915 soykırımı tarihinin az bilinen bir sayfası olan Ermeni yetimlerinin kaderine ışık tutan eşsiz bir kaynak niteliğindedir.

“Çocukluk ve Yetimlik Anıları: Soykırımdan Kurtulan Bir Çocuğun Hikâyesi” adlı kitabın tanıtımı, Rusya Devlet Duması Milletvekili Konstantin Zatulin’in katılımıyla Moskova’da gerçekleştirildi.

Garnik Banyan, Sivas vilayetine bağlı Kyurina şehrinde doğdu. Beş yaşındayken, şehirde kalan diğer Ermenilerle birlikte önce Suriye’nin kuzeyinde, Hama kenti yakınlarında bulunan bir ölüm kampına sürüldü, ardından da özel Antura yetimhanesine nakledildi.

ERMENİ HABER AJANSI