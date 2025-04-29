Almanya’daki Ermeni toplumu, Ermeni Soykırımı’nın uluslararası tanınması için mücadele edecek

Ermeni Soykırımı’nın 110. yıldönümü dolayısıyla Almanya’da bir dizi anma etkinliği düzenlendi. Berlin Belediye Meclisi’nin tören salonunda gerçekleşen etkinlikte, Berlin Belediye Meclisi Başkanı ile Almanya Bilim ve Eğitim Bakanı da hazır bulundu. Konuşmalarda, Ermeni Soykırımı’nın uluslararası alanda tanınmasının önemi ve bu konunun eğitim sistemlerinde yer alması gerektiği vurgulandı.

26 Nisan’da Frankfurt’ta düzenlenen anma töreninde ise Belediye Başkanı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Etkinlik çerçevesinde yaklaşık 300 kişinin katılımıyla bir anma yürüyüşü yapıldı. Her iki program da geniş katılımla ve dikkat çekici mesajlarla tamamlandı.

Almanya Ermenileri Merkez Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Samvel Lulukyan, bu tür etkinliklerin diasporadaki Ermeniler için büyük önem taşıdığını ve uluslararası tanınma mücadelesinin süreceğini ifade etti. Lulukyan’a göre, Ermeni Soykırımı’nın tanınması yalnızca tarihsel adalet açısından değil, aynı zamanda Ermenistan’ın stratejik çıkarları açısından da yaşamsal bir önem taşımaktadır.

Etkinlikler kapsamında Almanya’daki Türkiye Büyükelçiliği önünde bir protesto gösterisi de düzenlendi. Katılımcılar Türkiye’ye Ermeni Soykırımı’nı tanıma çağrısı yaparken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın bu konudaki suskun ve eleştiriye açık politikaları da tepkiyle karşılandı. Lulukyan, mevcut Ermenistan hükümetinin bu meselenin ulusal önemi konusunda hâlâ yeterli bilinç geliştiremediğini ve bu yaklaşımın Ermeni halkına zarar verdiğini savundu.

Öte yandan, Samvel Lulukyan, Almanya’daki Ermenistan Büyükelçisi’nin bu anma etkinliklerine herhangi bir katkı sunmadığını ve hiçbirine katılım göstermediğini de kaydetti.

ERMENİ HABER AJANSI