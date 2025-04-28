Nesim Ovadya İzrail ile 24 Nisan’ın izinde Pangaltı hafıza turu

Apaçık Radyo/Radyo Agos’a 26 Nisan Cumartesi sabahı konuk olan yazar ve araştırmacı Nesim Ovadya İzrail, Hrant Dink Vakfı’nın 21-27 Nisan tarihleri arasında düzenlediği “Anma ve Alternatif Bir Gelecek İçin 23,5 Hafıza Mekânı’nda Buluşalım” başlıklı etkinlikler dizisi içinde gerçekleştirdiği ’24 Nisan’ın İzinde’ temalı Pangaltı hafıza yürüyüşünü ve bu yürüyüşte hikâyelerini aktardığı Ermeni aydınları anlattı.

Yayının kaydına şu linkten ulaşabilirsiniz:

Nesim Ovadya İzrail ile 24 Nisan’ın izinde Pangaltı hafıza turu

Agos