Kaja Kallas Ermenistan’a gelecek

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Roma’da Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khaçaturyan ile bir araya geldi.

“Armenpress”in haberine göre Kaja Kallas, görüşmeye ilişkin detayları X hesabında paylaştı.

Kallas, “Roma’da Cumhurbaşkanı Vahagn Khaçaturyan ile Ermenistan’a yapacağım ziyareti görüştüm. Avrupa Birliği’nin bağları derinleştirme konusundaki güçlü kararlılığını bir kez daha teyit ettim. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve bölgede barışın sağlanması başta olmak üzere Güney Kafkasya’daki durum hakkında görüş alışverişinde bulunduk” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khaçaturyan ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Papa Francis’in 26 Nisan’da Roma’da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Kaja Kallas, 25 Nisan’da Azerbaycan’ı ziyaret ederek, ülkenin Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Avrupa Parlamentosu ve bazı Avrupa ülkelerinin parlamenterleri, Kaja Kallas’ın Bakü ziyareti ve burada yaptığı açıklamalar nedeniyle sert eleştirilerde bulundu.

ERMENİ HABER AJANSI