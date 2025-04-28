Gelecek bir ayda program yoğun… Atina’dan Ege’de diyalog çağrısı

Yorgo KIRBAKİ

Geçen haftalarda ortaya çıkan ve Yunanistan’ın Ege’deki maksimalist emellerini içeren Deniz Mekânsal Planlama haritasının ortaya çıkması sonrası oluşan kamuoyu gerginliğine karşılık Yunan Dışişleri’nden diyalog ve itidal çağrısı geldi.

16 Nisan’da Ege ve Doğu Akdeniz’deki maksimalist iddialarını içeren küstah “Deniz Mekânsal Planlama” haritasını yayınlayan Yunanistan’dan bu defa diyalog ve itidal çağrısı geldi. Yunan Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis, Türkiye ile ilişkilerde iki yıldır yaşanan sakin ortamın devamında ısrarlı olduklarını söyledi.

ÜÇ KRİTİK GÖRÜŞME

Yerapetritis Parapolitika gazetesindeki demecinde, bu çerçevede, iki ülke askeri heyetlerinin Ege’de güven arttırıcı önlemler konusunu görüşmek üzere bugün Selanik’te biraraya geleceklerini, ayrıca kalabalık bir Yunan işinsanı heyetinin 8-9 Mayıs’ta İstanbul’a gideceğini açıkladı. Yerapetritis, “Sakin ortamın korunması ve gerginliklerin önlenmesi amacıyla” Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile iletişim kanallarını açık tuttuklarını vurgularken, iki bakan 14-15 Mayıs’ta Antalya’da düzenlenecek NATO’nun gayrıresmi dışişleri bakanları toplantısında yeniden biraraya gelecek.

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LİDERLER BULUŞACAK

Yerapetritis, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunan Başbakanı Kirikaos Miçotakis’in programlarının elvereceği bir tarihte, önümüzdeki dönemde Türkiye’de gerçekleştirileceğini de belirtti.

Yunan Dışişleri Bakanı “Deniz Mekânsal Planlama” haritasının, kıta sahanlığı ilanı anlamına gelmediğini söyleyerek, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge konusu için çözüm adresi olarak bir kez daha Lahey Adalet Divanı’nı gösterdi.

Atina’da, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin de kendi “Deniz Mekansal Planlama” haritasını yayınlaması bekleniyor. Yunan başkentindeki tahminler, bu haritanın “Mavi Vatan” sınırlarını içereceği yönünde.

150 BİN KİŞİLİK İHTİYAT GÜCÜ

Yunan Dışişleri’nin Atina-Ankara arasındaki diyalog ortamının sürdürülmesi yönündeki çağrıları devam ederken, Yunanistan diğer yandan da askeri kapasitesini genişletmeye yönelik adımlarını sürdürüyor. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, bu bağlamda önümüzdeki beş yıl içinde 150 bin kişilik bir “ihtiyati er ve yedeksubay gücü” oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı. Ülkede, ihtiyati er ve yedeksubayların teşkilatlanması ve eğitimlerinin yeniden yapılandırılacağını belirten Dendias, söz konusu yeni yapılanmanın stratejik açıdan zaruri olduğunu söyledikten sonra, Türkiye’yi kastederek “Vatanımızın karşı karşıya bulunduğu rakipler, tehditler, hatta tek tehdit sayıca bizden çok üstün. Dolayısıyla faal ordumuzu güçlendirmeliyiz. İhtiyati er ve yedeksubayların eğitimi kâğıt üzerinde kalmamalıdır” dedi.

HARİTA KRİZİ ÇIKMIŞTI

Yunanistan’ın Ege Denizi’ni parsellere bölen Deniz Mekânsal Planlama haritasını yayınlaması Türkiye’nin tepkisini çekmiş, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi de Türkiye’nin çıkarlarını gözeten kendi çalışmasını yayınlamıştı.

KIBRIS’TA RUMLARA LİMAN JESTİ İDDİASI

YUNANİSTAN’da Ta Nea gazetesi, Türkiye’nin Kıbrıs Rum Yönetimi’ne bir jestte bulunmaya niyetli olduğunu iddia etti. Gazete, Türkiye’nin bir limanını, yaklaşık 1100 Kıbrıs Rum bandıralı gemiye açma niyetinde olduğunu ileri sürdü. Yüksek mevkili bir Rum kaynağın, “Bugüne kadar Atina ya da Brüksel üzerinden, Türkiye’nin böyle bir niyeti bulunduğuna ilişkin herhangi bir bilgi ulaşmadı. Nikos Hristodulidis (Rum Yönetimi lideri) Türk yetkililere, bir limanın açılması önerisinde bulunmuştu” dediğini belirten Ta Nea, aynı kaynağın “Karşılık olarak Türkiye’ye ne verebilirsiniz?” sorusuna, “Türk işinsanlarına Avrupa Birliği’nde vize kolaylığı” cevabı verdiğini yazdı.

Hürriyet Gazetesi