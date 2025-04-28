Ermeni Jimnastikçi Dünya Kupası’nın şampiyonu oldu

Ermenistan jimnastik milli takımı üyesi Hamlet Manukyan, Dünya Kupası yarışmasında bir kez daha en iyi sporcu olmayı başardı.

Dünya Kupası’nın final niteliğindeki 6. etabı, Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirildi. Manukyan, atlama beygiri aletinde 14.800 puan alarak altın madalyanın sahibi oldu.

Toplamda 6 etaptan oluşan Dünya Kupası’nda Manukyan, katıldığı 5 etap içerisinde 3 şampiyonluk elde ederek 2025 Dünya Kupası’nın mutlak galibi unvanını kazandı.

Henüz 17 yaşında olan Hamlet Manukyan, Ermeni sporunun genç yıldızları arasında yer alıyor.

ERMENİ HABER AJANSI