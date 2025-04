Borges’e Papa tıraşı

İhsan Yılmaz

YIL 965. Ünü ülke sınırlarını aşmış, tüm dünyada tanınan Arjantinli yazar Jorge Luis Borges, hemşehrisi edebiyat öğretmeni Jorge Mario Bergoglio tarafından gençleri yazmaya teşvik etmek için Santa Fe eyaletindeki kiliseye bağlı bir liseye davet edillir.

Öğrencilerinin ‘carucha’ (bebekyüz) ismini taktıkları Jorge Bergoglio, hayranı olduğu büyük yazarı kalacağı otelinde karşılar. Ünü dünyayı sarmış yazarın Buenos Aires’ten 8 saatlik bir otobüs yolculuğuyla kendisinin görev yaptığı Santa Fe şehrine gelmesi karşısında onu iyi bir şekilde ağırlayacak ve edebiyat atölyesinin yapılacağı liseye bizzat götürecektir.

Otelde buluşurlar. Yazar yaşlıdır ve gözlerindeki rahatsızlık bir hayli ilerlemiştir. Yol yorgunluğunu atıp öğrencilerin karşısına düzgün bir şekilde çıkmak isteyen 66 yaşındaki Borges ondan sakal tıraşında kendisine yardımcı olmasını ister. Borges’i tıraşına yardım edip hazırlayan ve görev yaptığı okuldaki öykü atölyesinde ağırlayan edebiyat öğretmeni Jorge Mario Bergoglio, 21 Nisan’da hayata veda eden, Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko’dan başkası değildir.

Vatikan’ın ilk Latin Amerika kökenli Papasının edebiyat sevgisine ve ilgisine dair bu anekdotu şair, çevirmen Adnan Özer edebiyathaber.net sitesinde yazdı.

Borges’in öğrencileriyle yaptığı atölye çalışmasında ortaya çıkan öyküleri o dönem kitaplaştıran ve bir de önsöz yazan Papa Françesko, ölmeden bir iki ay önce şiir ve edebiyat üzerine yazılarını yayınladı. İtalya’daki Ares Yayınları arasından çıkan kitap Viva Poesia (Yaşasın Şiir) başlığını taşıyor.

21 Nisan’da 88 yaşında hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko, cumartesi günü Aziz Petrus Meydanı’ndaki 250 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından Roma’daki Azize Büyük Meryem Bazilikası’na (Santa Maria Maggiore) götürüldü.

USTALAR MÜZAYEDESİ

HER ay gerçekleştirdiği müzayedelerle sanat dünyasının nabzını tutan Artam Antik A.Ş., 399’uncu müzayedesini 4 Mayıs Pazar günü sonuçlandıracak. Türk klasik ve çağdaş sanatının ustalarına ait yapıtları içeren zengin bir seçkinin yer aldığı müzayede, Mübin Orhon, Ferruh Başağa, Burhan Doğançay, Nejad Melih Devrim, İhsan Cemal Karaburçak, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Sabri Berkel, Avni Arbaş, Nuri İyem, Halil Paşa ve Nazmi Ziya’nın da aralarında yer aldığı Türk sanatına derin izler bırakmış ustaların yanı sıra Devrim Erbil, Özdemir Altan, Mustafa Ata, Kemal Önsoy, Azade Köker gibi günümüz resminin özgün isimlerinin eserlerini bir araya getiriyor.

Türk resminin hocalarından Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun farklı yaklaşımlarını içeren seçkisi, özgün yaklaşımıyla sanat tarihimizin köşe taşlarından Erol Akyavaş’ın zengin üretiminin çeşitli dönemleri, Paris Ekolü içerisinde kendine önemli bir yer edinen Nejad Melih Devrim’in lirik soyutu, Sabri Berkel’in formu öne çıkardığı kompozisyonu müzayedenin öne çıkan yapıtları arasında.

Anadolu insanını, onun yaşam koşullarını dışavurumcu ve gerçeküstücü anlayışlardan yola çıkarak resmettiği yapıtlarıyla Türk resmine iz bırakan Nedim Günsür’ün köyden kente göçü simgelen portre çalışması da müzayedede.

Günümüz sanatının önde gelen isimlerinden İnci Eviner, Gülsün Karamustafa, Kezban Arca Batıbeki, İrfan Önürmen, Temür Köran, Antonio Cosentino, Ebru Döşekçi, Kazım Karakaya, Ahmet Güneştekin, Ramazan Bayrakoğlu, Ahmet Oran gibi isimlerin eserlerini sunan seçki de çeşitliliği ve zenginliğiyle göz dolduruyor.

Müzayededeki eserler artam.com adresinden incelenip açık artırmaya katılınabiliyor.

Nedim Günsür (1924-1994) ‘Portre’ Tuval üzerine yağlıboya, 40×28 cm.

Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) ‘Yoğurtçu’ Duralit üzerine yağlıboya, 34×24 cm.

TRUMP’IN İMZASI İLGİ GÖRMEDİ

KİTABİYAT Mezat geçen hafta ‘Bir Akademisyenin Kütüphanesinden: İmzalı Kitaplar Müzayedesi’ başlıklı bir açık artırma gerçekleştirdi. Aziz Nasin’den Taha Toros’a, Yusuf Ziya Ortaç’tan Refik Halid Karay’a, Oktay Akbal’dan Şevket Rado ve Tahsin Yücel’e Türk edebiyatının pek çok usta isminin imzalı kitapları satışa sunuldu.

Listede saydığım isimlerle yan yana gelemeyecek birinin daha imzası vardı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump’ın. Tony Schwartz ile birlikte kamele aldıkları ve 1987 yılında New York’ta Random House tarafından basılan ‘Trump The Art Of Deal’ kitabı ve Leonard S. Kandell’a New York’taki buz pistinin açılış galası için gönderdiği imzalı davet mektubu da satışa sunulmuştu.

Trump’ın kitabı ve ıslak imzalı mektubunun müzayede başlangıç fiyatı 20 bin TL’ydi. Cumartesi akşamı sona eren müzayedede pek çok imzalı kitap satılırken koleksiyonerler Trump’ın ıslak imzasına yatırım olur düşüncesiyle bile yüz vermedi.

Hürriyet Gazetesi