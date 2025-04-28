Bir sonraki Papa Vatikan’ın UFO sırlarını açıklayacak mı?

Paradigma Araştırma Grubu’nun yönetici direktörü Steve Bassett, Vatikan Kütüphanesi’nde kilit altında tutulan “olağanüstü” bilgilerin, garip manzaralar ya da UFO’larla gerçekleşe karşılaşmaları bildiren milyonlarca ihbardan toplandığını vurguladı.

Bu iddialar ilk olarak Pentagon muhbiri David Grusch’un İtalya’nın 1933 yılında Mussolini döneminde bir UFO bulduğunu iddia etmesinin ardından gelmişti.

YENİ PAPA GİZLİ DOSYALARI AÇIKLAYACAK MI?

Papa Francis’in ölümünün ardından Bassett, bir sonraki Papa’nın Vatikan’ın UFO dosyalarının kapılarını açıp açamayacağını açıkladı.

Basset, “Katolik Kilisesi, çok gizli şeyler görmeye başlayabilmemiz için kütüphanenin kapılarını mı açacak? Hayır, bunu yapmayacaklar. Bu siyasi eylem yoluyla çözülmesi gereken siyasi bir meseledir. Bunu devlet başkanları yapmalı.” dedi.

Steve Bassett

KİLİSE YÜZYILLAR BOYUNCA BİLGİLERİ TOPLADI

Bassett kilisenin yüzyıllar boyunca UFO’larla ilgili bilgileri sessizce topladığını iddia etti.

Bassett, “Son 800 yıl boyunca milyonlarca Katolik, yaşadıkları her olağandışı karşılaşmayı rahiplere getirdi. Bu bilgilerin nereye gideceğini düşünüyorsunuz? Doğruca Vatikan’a gidiyor” dedi.

TRUMP AÇIKLAYABİLİR

Peki Vatikan’ın bilgi vermemesinin sebebi ne? Çünkü riskler çok yüksek.

ABD hükümetinin 1947’deki ünlü Roswell olayından çok önce dünya dışı yaşamdan haberdar olduğunu kanıtlayacağını söyledi. Bassett Papa’nın değil dünyayı sarsacak bir hamle yapmak için en uygun pozisyonda olan kişinin Trump olduğunu ifade etti.

“Bu hakikat ambargosunu sona erdiren başkan o olabilir ve bu tüm zamanların en büyük siyasi miraslarından biri olacaktır.” dedi.

Milliyet Gazetesi