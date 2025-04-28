Başbakan Paşinyan Estonya’daki Ermeni toplum temsilcileriyle buluştu

Resmi ziyaret kapsamında Estonya’nın başkenti Tallinn’de bulunan Başbakan Nikol Paşinyan, 27 Nisan akşamı yerel Ermeni toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmede, Başbakan Paşinyan’ın Estonya ziyareti sırasında ele alınacak konular ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilme perspektifleri değerlendirildi. Paşinyan, “Gerçek Ermenistan” ideolojisini anlatarak, Ermenistan’ın karşı karşıya bulunduğu zorluklara ve bunların aşılması için öngörülen imkânlara değindi.

Toplantıda, katılımcıların bölgesel süreçler, Ermenistan Hükümeti’nin barış gündemi, öncelikleri ile ülkenin kalkınmasına yönelik program ve girişimlere ilişkin soruları da yanıtlandı.

ERMENİ HABER AJANSI