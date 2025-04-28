Avrupa Şampiyonası’nda Ermenistan’dan 21 madalya

Ermenistan sambo milli takımı, Kıbrıs’ın Limasol kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda büyük bir başarı elde etti. Beş gün süren müsabakalarda tüm yaş kategorilerinde yarışan Ermenistan temsilcileri, toplamda 21 madalya kazandı: 3 altın, 5 gümüş ve 13 bronz.

Büyükler kategorisinde Arman Avanesyan 98 kg muharebe samboda altın madalya kazanırken, diğer sporcular da çeşitli ağırlık kategorilerinde bronz madalyalar elde etti. Gençler kategorisinde Mher Ohanyan birincilik kürsüsüne çıkarken, birçok genç sporcu da gümüş ve bronz madalyalarla şampiyonayı tamamladı. Yıldızlar ve küçükler kategorilerinde de Ermenistanlı sporcular önemli dereceler elde etti.

Bu sonuçlarla Ermenistan, Avrupa Şampiyonası’nda güçlü bir performans sergileyerek uluslararası arenada adından söz ettirdi.

ERMENİ HABER AJANSI