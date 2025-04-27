Türk Ortodoks Patrikhanesi’nden ‘Fener’ açıklaması: İznik’teki ‘ekümenik’ etkinliği kabul etmiyoruz

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İznik Konsili’nin 1700. yılını gerekçe göstererek Bursa’nın İznik ilçesinde etkinlik düzenleyeceğini açıklayan Fener Rum Patrikhanesi’ne tepki geldi. Türk Ortodoks Patrikhanesi Sözcüsü Selçuk Erenerol, ‘İznik’teki ekümenik nitelikli siyasi etkinliği kabul etmiyoruz.’ dedi

Fener Rum Ortodoks Kilisesi’nin İznik Konsili’nin 1700. yılı dolayısıyla yapacağını ilan ettiği etkinliğe Türk Ortodoks Patrikhanesi’nden tepki geldi. Patrikhane Sözcüsü Selçuk Erenerol, “Fener Rum Kilisesi’nin, İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümünü gerekçe göstererek İznik’te gerçekleştirmek istediği ekümenik nitelikli siyasi etkinliği kabul etmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Erenerol, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’te İznik’te basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Sosyal medya üzerinden yazılı açıklama yayınlayan Erenerol, şunları kaydetti:

ATATÜRK İZİN VERMEMİŞTİ

“İstanbul’daki Fener Rum Kilisesi’nin, İznik Konsili’nin bin 700. yıl dönümünü gerekçe göstererek İznik’te gerçekleştirmek istediği ekümenik nitelikli siyasi etkinliği kabul etmiyoruz. Bu tür organizasyonlar, dini tarih üzerinden siyasi bir mesaj verme çabasıdır. 1925 yılında aynı etkinlik yapılmak istenmiş, ancak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün duruşu net olarak anlaşılınca geri çekilmişlerdir. Bugün de bizler aynı kararlılıkla bu girişime karşıyız.

BASINA VE KAMUOYUNA DUYURU



ATATÜRK 100 YIL ÖNCE KARŞIYDI, BUGÜN DE BİZ KARŞIYIZ pic.twitter.com/Xonx0gDt0y — Selçuk Erenerol (@selcukerenerol) April 26, 2025

‘SİYASİ POZİSYON ELDE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR’

“Buradaki mesele, Hristiyanlık tarihine veya bir konsil anmasına karşı çıkmak değildir. Mesele, bu tarihi olayın bir bahane olarak kullanılması ve Fener Rum Kilisesi’nin siyasi pozisyon elde etme çabasıdır. Bu etkinliğe göz yumanlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerini ve milli iradenin hassasiyetini yok saymaktadır. Bizler, ‘Kuvay-i Milliye’ ruhunu taşıyan yurttaşlar olarak, bu gösteriye sessiz kalmıyoruz.

“Tezgahlanan bu siyasi gösteriye karşı, Türk halkını demokratik ve onurlu bir duruş sergilemeye, İznik’te buluşmaya çağırıyoruz.”

NE OLMUŞTU

Türk yasalarına ve Lozan Barış Antlaşmasına aykırı olarak “ekümenik” sıfatını kullanarak dünya üzerindeki tüm Ortodoksların lideri olduğunu iddia eden Fener Rum Patriği Bartholomeos, Mayıs 2025’te İznik’te bir etkinlik düzenleyeceklerini açıklamıştı.

Hristiyanlık için kutsal olan İznik Konsili’nin 1700. yılında düzenleneceği belirtilen etkinliğe Papa Francis de davet edilmişti.

Etkinliğe katılacağını açıklayan Papa, önceki günlerde rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Bartholomeos, Şubat 2025’te İznik’e giderek Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ile görüşmüştü.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/turk-ortodoks-patrikhanesinden-fener-aciklamasi-iznikteki-ekumenik-etkinligi-kabul-etmiyoruz-523867