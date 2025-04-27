Papa’ya sevgi seli

Papa Françesko cenaze törenine katılan yüzbinlerce kişi tarafından uğurlandı. Sade bir tören isteyen Papa’ya defin öncesi son selamı verenler ise büyük çaba harcadığı yoksullar ve göçmenler gibi “toplumun son sıradakileri” oldu.

Katoliklerin ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Françesko için Vatikan’da yüzbinlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Vatikan Devleti’ni çevreleyen Roma’da meydanlara toplanan kalabalıklar ise, töreni kurulan dev ekranlardan takip etti. Aziz Petrus Meydanı’nda gerçekleştirilen ayin, naaşın tören alanına omuzlarda taşınmasıyla başladı. 200’den fazla kardinal ve 700’den fazla piskopos ile rahibin hazır bulunduğu merasimi Kardinaller Meclisi Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re yönetti. Kardinal Re, “Halkın arasında bir Papa oldu” dediği Françesko’nun göç ve göçmenler konusunda hep duyarlı olduğunu ve onlara “sayısız jest yaptığını” ifade ederek, ilk ziyaretini İtalya’nın en çok düzensiz göç alan adası Lampedusa’ya gerçekleştirdiğini hatırlattı. Papa’nın duvarlar değil köprüler kurmaktan yana olduğunu belirten Kardinal Re, “Papa, her zaman barış çağrısı yaptı ve savaşlara diplomatik çözüm bulunmasını istedi ve sık sık savaşların bir yenilgi olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

Son kez selamladılar

Papa Françesko’nun naaşı, vasiyeti üzerine Vatikan’da değil Roma’daki dört büyük Papalık Bazilikası’ndan biri olan Azize Büyük Meryem Bazilikası’na (Santa Maria Maggiore) defnedildi. Burada sade bir mezar istediğini söyleyen Françesko, 100 yıldan uzun süredir Vatikan’a gömülmeyen ilk papa oldu. Canlı yayınlanan yolculuk boyunca Roma caddelerinde on binlerce kişinin Papa’yı son kez selamlayabilmek için hazır bulundu.

Tabutun gömülmesinden önce Papa’ya son selamı, Vatikan’dan yardım alan yoksullar, göçmenler, evsizler, transseksüeller, hükümlüler gibi Papa’nın dışlanmalarına karşı çıktığı “toplumun son sıradakileri” verdi. Ellerinde beyaz güllerle Bazilika’da tabutu bekleyen yaklaşık 40 kişilik bu grubu seçen Vatikan görevlisi Piskopos Benoni Ambarus, Papa’nın burada “en sevdiği çocukları tarafından karşılanacağını” söyledi. Kabrin bugün halkın ziyaretine açılacağı belirtildi.

Bazilika diplomasisi!

ABD Başkanı Donald Trump, Vatikan’daki cenaze töreni öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Tarihi fotoğraflarda iki lider Aziz Petrus Bazilikası’nda karşılıklı oturmuş, yüz yüze görüşürken görülüyor. Beyaz Saray 15 dakikalık görüşmeyi “çok verimli” olarak nitelendirdi. Zelenskiy ise Trump ile “iyi toplantı” yaptıklarını belirterek, görüşme sırasında birçok konuyu ele aldıklarını ifade etti. Zelenskiy, “Ortak sonuçlar elde edersek tarihi olma potansiyeli olan oldukça sembolik bir toplantı (olur)” değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna lideri, “Söylenenlerden bir netice çıkmasını umuyoruz” ifadesini kullandı. İki lider son olarak Şubat sonunda Beyaz Saray’da görüşmüş ancak aralarındaki anlaşmazlık kameralar önünde tartışmalarıyla sonuçlanmıştı. Trump ile Zelenskiy’in yanı sıra, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Starmer de cenazeden hemen önce bazilika içinde bir araya geldi. Zelenskiy bazilikadan meydana çıktığında alkışlandı.

Oturma düzeni nasıl belirlendi?

Devlet temsilcileri arasında ilk sırada Vatikan’ı içinde barındıran İtalya ile Papa’nın memleketi Arjantin geldi. Hemen sonra kraliyet aileleri ve ardından da devlet temsilcileri, eski bir geleneğe uygun olarak ülkelerin Fransızca isim sıralamasına göre dizildi.

Zirveye dönüştü!

Cenaze töreni dünyanın her yerinden, normalde bir araya gelmeyecek liderleri de buluşturduğu bir nevi diplomatik zirve haline geldi. Cenaze törenine, 10’dan fazla

ülkenin kraliyet ailesi temsilcisi ve 60’tan fazlası devlet ve hükümet başkanı olmak üzere 170’e yakın uluslararası heyet katıldı. İtalya basınında “San Pietro zirvesi”, “Tüm dünya Roma’da”, “San Pietro, BM gibi” başlıklar yer aldı.

Cenazeye Türkiye’yi temsilen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katıldı. Törende ABD Başkanı Donald Trump ve eski başkan Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İspanya Kralı 6. Felipe, İngiliz Kraliyet ailesinden Galler Prensi William ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AP Başkanı Roberta Metsola ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres gibi çok sayıda lider yer aldı. Haklarında UCM tutuklama kararı bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu törene katılmadı. Trump’ın Zelenskiy ile başbaşa görüşmesi törene damga vururken, Trump’ın göreve geldiğinden beri görüşmediği AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile de el sıkıştığı görüldü. İkilinin bir görüşme için mutabık kaldığı öğrenildi.

Milliyet Gazetesi