Papa’nın mezarı halka açıldı

88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francesco’nun Roma’da bulunan Santa Maria Maggiore Bazilikası’ndaki mezarı halka açıldı.

Papalık döneminde tanındığı ismi taşıyan taş mezarın üzerinde, tek bir spot ışığıyla aydınlatılan bir haçın altında bir beyaz gül yer alıyor.

Santa Maria Maggiore Bazilikası, İtalya’nın başkentindeki en büyük dört bazilikadan biri ve Papa Francesco’nun en sık ziyaret ettiği kiliseler arasında yer alıyor.

Papa Francesco 21 Nisan Pazartesi günü hayatını kaybetti ve Cumartesi günü Vatikan’da 250 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından buraya defnedildi.

Defin töreni az sayıda kişinin katılımıyla kamuya kapalı gerçekleşti.

Pazar sabahı Papa Francesco’nun mezarını ziyaret etmek isteyenler kilise önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Papa Francesco’nun Roma’daki Santa Maria Maggiore Bazilikası’ndaki mezarı

Papa Francesco, Meryem Ana’ya özel bir bağlılık duyuyordu. 4. yüzyılda inşa edilen Santa Maria Maggiore, ona adanan ilk kilise.

Santa Maria Maggiore, Kolezyum’un yakınında bulunuyor ve şehrin kaotik ve kalabalık ana tren istasyonu Termini’ye de çok yakın.

Bazilika, papaların geleneksel olarak gömüldüğü Vatikan sınırlarının dışında yer alıyor.

Vatikan’ın üst düzey rahipleri bir İtalyan gazetesine Papa Francesco’nun 2022’de ölünce buraya gömülmek istediğini söylediğini aktarmışlardı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Papa’nın mezar taşına beyaz bir gül bırakıldı

Papa Francesco’nun 26 Nisan Cumartesi günü Vatikan’ın San Pietro Meydanı’ndaki cenaze törenine dünya çapından devlet ve hükümet başkanları ile kraliyet mensupları katıldı.

Meydanda, helikopterlerin uçuş seslerinin yanı sıra dev hoparlörlerden çalınan ilahiler yükseldi.

91 yaşındaki Kardinal Giovanni Battista Re, daha sonra papanın kişiliği ve mirası hakkında bir vaaz verdi.

Kardinal, Papa Francesco’nun dünyayı defalarca “duvarlar değil, köprüler inşa etmeye” çağırdığını vurguladı.

Naaşın taşınması sırasında korteji izlemek için Roma caddelerinde de 150 bin kişinin toplandığı açıklandı.

Kaynak, Getty Images. Fotoğraf altı yazısı, Papa Francesco sade bir mezar istediğini söylemişti

Cenaze töreni ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki bir toplantıya da vesile oldu.

Beyaz Saray görüşmeyi ‘çok verimli’, Zelenskiy de “tarihi olma potansiyeline sahip” şeklinde nitelendirdi.

Papa Francesco, papalık döneminde sıklıkla Ukrayna ve Rusya arasında barış çağrısı yapıyordu.

San Pietro Meydanı’nda yaklaşık iki saat süren törenin ardından Papa’nın tabutu Roma caddelerinden kortejle Santa Maria Maggiore Bazilikası’na götürüldü.

Francesco, 100 yıldan uzun süredir Vatikan’a gömülmeyen ilk papa oldu.

Yas dönemin ardından yeni papanın seçimine geçilecek.

Bunun için henüz bir tarih belirlenmedi ancak 5 veya 6 Mayıs’ta başlayabileceği belirtiliyor.

135 kardinalin katılması beklenen oturum, modern tarihin en büyük kardinaller toplantısı olacak.

BBC