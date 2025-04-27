Papa Francis ve Amerika..

Kendisi de Katolik olan Bannon Avrupa’daki popülist Sağ partiler arasında “kutsal ittifak” kurmak için yoğun bir çaba içerisindeydi. Hatta Bannon, Papa Francis’e muhalefet eden sert Katolikler’i içeren bir “Hareket” inşa etmeye çalıştı. Bu hareketin içinde Papa Francis’in içerdeki en şiddetli muhaliflerinden Kardinal Raymond Burke de yer alıyordu. Bannon’ın bu faaliyetleri daha çok Avrupa ve Amerika’ya Müslüman göçünün engellenmesine yönelikti.

ABD’ye en yoğun göç ise Latin Amerika’dan, yani büyük ölçüde Katolik olan “Hispanikler”den geliyor. Trumpçı Sağ, yerleşik Amerikan kültürünü bozdukları gerekçesiyle Hispanik göçe de karşı. Trump 2016 seçimleri öncesinde Meksika sınırları boyunca bir duvar inşa etme sözü vermişti. Latin Amerika kökenli ilk Papa olan Papa Francis ise Şubat 2016’da Meksika’nın kuzeyindeki Ciudad Juarez şehrinde düzenlediği bir ayinde ” “Nerede olursa olsun sadece duvarlar inşa etmeyi düşünen ve köprüler inşa etmeyen bir kişi Hıristiyan değildir” demişti. Böylece Papa Francis, Trump’ın ve Trumpçı Cumhuriyetçiler’in öfkesini üzerine çekmişti.

Şubat ayında hastaneye kaldırılmasından birkaç gün önce Papa Francis, Trump’ın sınır dışı etme plânlarını sert bir şekilde eleştirerek göçmenlerin doğuştan gelen onurlarından mahrum bırakılacakları uyarısı yapmıştı. ABD’deki Katolik piskoposlara yazdığı bir mektupta Papa Francis, Vance’in Katolik doktrininin bu tür politikaları meşrulaştırdığını vurguluyordu.

Katolik teolojisindeki “Ordo Amoris(Sevgi düzeni)” kavramını “temel sağduyu” olarak nitelendiren Vance bir çocuğa ya da aile üyesine karşı ahlakî görevlerin binlerce kilometre ötedeki bir yabancıdan daha ağır bastığını savunuyordu. Papa Francis ise “Ordo Amaris”in istisnasız herkese açık bir kardeşlik inşa eden evrensel bir kavram olduğuna dikkat çekiyordu.

Trump’ın ikinci dönem için yol haritasını çizen “Proje 2025”in arkasındaki güç olan “Miras Vakfı’nın Başkanı Kevin Roberts gibi önde gelen birçok Katolik de Papa Francis’e karşıydılar. Kezâ Vatikan bünyesinde yarı-gizli bir kuruluş olan “Opus Dei”nin Amerikan kolu da Papa’nın muhalifleridirler. Çünkü Papa Francis “Opus Dei”nin yetkilerini tırpanlamıştı. Muhafazâkâr ve gelenekçi Katoliklik hareketinin bir parçası olan “Opus Dei”ye göre ABD Hıristiyan âleminin son kalesidir, ABD hangi yöne giderse Hıristiyanlık ve Katoliklik de aynı yöne gidecektir.

Tam açılımı “Federalist Hukuk ve Kamu Politikası Çalışmaları Derneği” olan “Federalist Toplum”un en önde gelen liderlerinden Leonard Leo da Kevin Roberts gibi “Opus Dei” ile bağlantılı. “Federalist Toplum” federal yargının Katolik muhafazâkârlar tarafından kontrol edilmesini amaçlayan bir misyona sahip. Leo, Trump’ın ilk döneminde Yüksek Mahkeme”ye üç Katolik yargıcın atanmasında başrol oynadı. Sadece kürtaj ve cinsiyet değil, göçmenler, iklim değişikliği, ekonomi gibi siyaseti etkileyen birçok başlıkta Yüksek Mahkeme çok önemli.

Vatikan ABD’den çok uzakta, ancak Amerikan siyasetinin kalbinde yer alıyor. Bu yüzden Papa Francis’in ölümü sıkı Trumpçılar tarafından sevinçle karşılandı. Trumpçı Vekillerden Marjorie Taylor Greene “X” hesabından yaptığı bir paylaşımda “Kötülük Tanrı’nın eliyle yeniliyor” diyordu. Şöhretli muhafazâkâr yorumculardan Ann Coulter ise Papa Francis’i canlı gören son yabancı devlet adamı olan Vance’e îmalı bir atıf yaparak”İyi iş JD” diye sesleniyordu.

Trumpçı Sağ ve Katolik Muhafazakarlar Vatikan’ın”kültür savaşları”nda Demokratlar’ın değil tam tekmil Cumhuriyetçiler’in yanında yer alması gerektiğini savunuyorlar. Trumpçı Sağ Papa Francis’in ölümünün ardından siyasî gündemlerine ayak uyduracak yeni bir Papa bekliyorlar.

Yeni Şafak