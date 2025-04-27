Mustafa Destici nefret kustu! “Bunlar Ermeni’den daha Ermeni”

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BBP Lideri Mustafa Destici partisinin Genel Merkez binasında düzenlenen ‘Genel İstişare Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada DEM Parti için ‘Terör örgütünün partisi’ ve ‘Bunlar Ermeni’den daha Ermeni’ ifadelerini kullanarak tepki çekti.

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi bugün genel merkez binasında Genel İstişare Toplantısı düzenledi. Parti Genel Başkanı Mustafa Destici toplantı açılışında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında ittifak ortağı AKP hükümetinin uyguladığı politikalara da sert çıkan Destici yüksek kamu harcamalarına değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu konuda bir adım atılması ve halka da millete de örnek olunması gerekmektedir. Milletten tasarruf istiyorsak, o zaman millet önce ‘Kamu tasarruf ediyor mu?’ diye bakar. Bütün kamu kuruluşlarımızı kastediyorum, bunların tasarruf ettiğini vatandaşa göstermek zorundayız. Bunu etmeliyiz ki vatandaştan da tasarruf etmesini bekleyelim”

Konuşmasında DEM Parti için ‘Ermeni’den daha Ermeni’ ifadelerini kullanan Destici, çözüm sürecini daha önce de denendiğini ancak sonuç alınamadığını aktardı. 24 Nisan tarihinde Ermeni soykırımı iddiaları üzerine düşüncelerini aktaran Destici DEM Parti için, “Bunlar hain” diyerek şu sözleri sarf etti:

“Karşımızdaki suç örgütü aynı zamanda bir katiller sürüsü, işlemediği suç kalmamış; çocuk kaçırma, kundakta bebek öldürme, uyuşturucu, kadın ticareti. Yani hangi suç geliyorsa aklınıza, bu suçların tamamını işlediler.

Kimileri diyor ki müzakere ederek, çözüm süreciyle, konuşarak; bu işler denendi daha önce, hiç netice alınamadı. Tavrımızı söyledik ilkesel olarak. Biz müzakere ederek, konuşarak, görüşerek bir sonuç elde edilemeyeceğini, terörle müzakere edilemeyeceğini ancak mücadele edileceğini ve mücadele ile terörün kazanacağını söyledik.

Son hafta yaşanan hadiseler, bizim ne denli haklı olduğumuzu ortaya koydu. 24 Nisan, biliyorsunuz sözde Ermeni soykırımı iddialarının ortaya atıldığı yıl dönümü. Ermenistan Devlet Başkanı Paşinyan, bu gösteriler sırasında Erivan’da Türk ve Azerbaycan bayrakları yakanları kınadı. Amerika Devlet Başkanı bunu soykırım olarak nitelemedi.

Ama bizim Meclisimizde bulunan, ama aslında bulunmaması gereken terör örgütünün partisi DEM, etnik kimlik, inanç ve fikir soykırımı olarak açıkladı. 40 yıllık vatan haininden bir günde vatansever olur mu? Bunlar hain, bunlar Ermeni’den daha Ermeni”