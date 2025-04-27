Milli karateciler, Ermenistan’daki Avrupa Şampiyonası öncesi Ağrı’da güç depoluyor

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Kadın ve Erkek Karate Milli Takımları, Ermenistan’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi Ağrı’da kampa girerek yüksek rakıma uyum sağlayıp güç depoluyor.

Abdullah Söylemez

Milli karateciler, 7-11 Mayıs tarihlerinde Ermenistan’ın başkenti Erivan’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi Ağrı’ya geldi.

Kendisi de karateci olan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi’nin girişimiyle kente gelen sporcular, spor salonunda yaklaşık 10 gün sürecek kampa başladı.

Uluslararası organizasyonlarda birçok madalyaları bulunan kumite branşındaki kadın ve erkek takımları, şampiyona öncesi yüksek rakıma uyum sağlamak için antrenörleri eşliğinde yoğun çalışarak güç depoluyor.

Kadın milli takımının antrenörlerinden Cengiz Deniz, AA muhabirine, hava şartlarının uygun olması ve sporcuların daha verimli çalışabileceği bir ortamdan dolayı kamp için Ağrı’nın tercih edildiğini söyledi.

Milli takım olarak ilk defa Ağrı’da kamp yaptıklarını, havanın güzel ve bol oksijenli olduğunu belirten Deniz, şunları kaydetti:

“Kızlarımızın durumu çok iyi. Mısır’dan geldik, sakat sporcularımız iyileşti. Burada da toparlanacağız. Burada kampı bitirdikten sonra otobüsle Ermenistan’a geçeceğiz. Şampiyonada daha iyi verim alacağımızı düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi hedefimiz şampiyon olmak. Ferdide, sıkletlerimizde ve takım halinde altın madalyaya ulaşmak. Buna yakınız. Antrenmanlarımızı bu yönde yapıyoruz. Her vurduğumuz altın olsun.”

“Tek hedefimiz Ermenistan’da İstiklal Marşı’nı okutmak”

Kadın milli takımının bir diğer antrenörü Cumali Sarıdoğan ise Ağrı ile Ermenistan’ın hemen hemen aynı rakımda olduğunu ve sporcuların kentte antrenman yaparak rakıma uyum sağlayabileceğini anlattı.

Spor kulüplerini ve federasyonları Ağrı’da kamp yapmaya davet eden Sarıdoğan, “İnşallah iyi bir kamp süreci geçireceğiz. Tek hedefimiz Ermenistan’da İstiklal Marşı’nı okutmak. Her şeyden önce spor yaptığımız için önemli olan sporda sevgi, saygı ve kardeşliktir. Orada birlik olup başarılı bir şekilde dönmek istiyoruz.” diye konuştu.

Erkek milli takımının antrenörü Okay Arpa da uzun zamandır Avrupa Şampiyonası için birçok uluslararası organizasyona katılarak ön hazırlık yaptıklarını aktardı.

Devletin, Bakanlığın ve Türk karate camiasının kendilerinden beklentileri olduğunu, iyi sonuçlarla dönmeyi planladıklarını dile getiren Arpa, şunları ifade etti:

“Ağrı bizim için özel. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, bizimle beraber uzun yıllardır hem yönetici hem de antrenör olarak görev aldı. Onun burada karateye ev sahipliği yapması, bizim de burada Ağrı’yı tanımış olmamız, Ermenistan’a gidecek yolculukta buranın bize uğur getireceğini, motivasyon olacağını düşündüğümüz için de burada kamp yapma ihtiyacı duyduk. Umarım şampiyonadan madalyalarla döneriz ve Ağrı’da bunu kutlama şansımız olur.”

“Nefes olarak zorladı, rakıma alışıyoruz”

Milli sporcu Gülsen Demirtürk, kariyerinde Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonlukları ile dünya ikinciliklerinin olduğunu belirterek, “Ermenistan’da da bu başarıyı taçlandırarak Avrupa şampiyonu olarak ülkemize madalya getirmek istiyorum. İlk antrenmanımızı tamamladık. Nefes olarak zorladı, rakıma alışıyoruz. Burada yaptığımız kamp şampiyona için çok iyi gelecek.” dedi.

Milli sporcu Fatma Naz Yenen ise 2023 yılında Büyükler Dünya Şampiyonası’nda 61 kiloda ikinci olduğunu, geçen sene Avrupa Şampiyonası’nda hem takım hem de ferdide bronz madalya aldığını söyledi.

https://www.aa.com.tr/tr/spor/milli-karateciler-ermenistandaki-avrupa-sampiyonasi-oncesi-agrida-guc-depoluyor/3549750