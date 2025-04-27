Halep’te Ermeni Protestan Öğrencilerden Bilim Sergisi

Suriye’nin kuzeyindeki Halep’te Ermeni Protestan topluluğuna bağlı okullar, ‘Yeni Suriye’nin Bilim İnsanları’ konulu bir bilim sergisi düzenledi. Sergide yapay zeka ve robotik projeleri sergilendi, öğrenci projeleri ziyaretçilerinin ilgisini çekti.

Suriye‘nin kuzeyindeki Halep ilinde Ermeni Protestan topluluğuna bağlı okulların öğrencileri, “Yeni Suriye‘nin Bilim İnsanları” başlıklı bir bilim sergisi düzenledi.

Halep kent merkezindeki Ermeni Protestan topluluğuna bağlı Betra Kilisesi’nde açılan sergide, bilimsel projeler, yapay zeka çalışmaları ve robotik alanında geliştirilen projeler yer aldı.

Etkinliğe Suriye Eğitim Bakanlığından yetkililer ile Halep Eğitim Müdürü Enes Kasım ve Halep’teki Ermeni Protestan Topluluğu Başkanı Hartiyon Selmiyan da katıldı.

Sergide, öğrenciler tarafından geliştirilen birçok teknolojik icat ve bilimsel proje ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Halep Bilim Enstitüsü Kız Bölümü’nde Kimya Öğretmeni Fatıma Hamduş, AA muhabirine, öğrencilerle birlikte gerçekleştirdikleri deney hakkında bilgi verdi.

Hamduş, “Demir talaşını değerlendirmek amacıyla bir proje geliştirdik. Araştırmalarımız sonucunda, demir talaşına bakır sülfat ekleyerek kimyasal bir tepkime ile demiri bakıra dönüştürdük.” dedi.

Hamduş, hem atıkları değerlendirme hem de geri dönüşümü teşvik etme açısından önemli bir çalışma olduğunu ifade etti.

Hayat Özel Okulu 6. sınıf öğrencisi İlham Beladi de bu yıl LEGO EV3 robot projesiyle sergiye katıldığını belirtti.

Beladi, “Bu yıl küçük bir robot geliştirdim. Robot, önceden programlanarak belirli kişilere kartlar dağıtıyor. Geçen yıl mobil uygulama projesiyle katılmıştım.” dedi.

Beladi, “Bu yıl projeler çok daha gelişmiş ve katılım daha yüksek. Yapay zeka teknolojilerini de daha aktif kullanıyoruz. Böyle etkinlikler yeteneklerimizi geliştirmek için çok önemli.” diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet – Güncel

https://www.haberler.com/guncel/halep-te-ermeni-protestan-ogrencilerden-bilim-sergisi-18559964-haberi/