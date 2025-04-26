TBMM Başkanı Kurtulmuş, Papa Franciscus’un cenaze törenine katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Papa Franciscus’un Vatikan’da Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlenen cenaze törenine Türkiye’yi temsilen katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un Vatikan’da Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlenen cenaze törenine Türkiye’yi temsilen katıldı. Kurtulmuş, Aziz Petrus Meydanı’na gelişinde Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) İtalyan Kardinal Pietro Parolin tarafından karşılandı.

Kurtulmuş, tören alanında Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova’nın yanı sıra bazı mevkidaşları ve ülke temsilcileriyle görüştü. Kurtulmuş, törenin ardından Türkiye’nin Vatikan Büyükelçiliği’ne geçti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un cenaze törenine Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen katıldık. Vatikan Devleti’ne ve Katolik dünyasına bir kez daha taziyelerimizi ilettik” ifadelerini kullandı. (DHA)

T24