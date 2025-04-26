Papa Francis son yolculuğuna uğurlandı! İşte cenaze töreninde kıyafet kuralına uymayan 3 lider

21 Nisan’da hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis için Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’nda cenaze töreni düzenlendi. 150 bin kişi Papa’nın cenazesini görebilmek için sokaklara çıktı. Naaş, 6 kilometrelik bir kortejin ardından defnedilmek üzere Azize Büyük Meryem Bazilikası’na (Santa Maria Maggiore) getirildi. Papa Franciscus’un cenaze törenine Türkiye’yi temsilen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katıldı. Vatikan’ın katı kurallarına uymayan bazı liderler ‘saygısızlıkla’ suçlandı.

Bir süredir solunum yollarındaki sağlık sorunlarıyla mücadele eden, 21 Nisan’da yaşamını yitiren Katolik Kilisesi’nin 266. lideri Papa Franciscus için Aziz Petrus Meydanı’nda gerçekleştirilen ayin, naaşının tören alanına omuzlarda taşınmasıyla Türkiye saati ile 11.00’de başladı.

Katolik Kilisesi’ne mensup 200’den fazla kardinal ve 700’den fazla piskopos ile rahibin hazır bulunduğu Papa’nın cenaze merasimini Kardinaller Meclisi Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re yönetti. Kardinal Re, törende yaptığı konuşmada Papa Franciscus için “Halkın arasında bir Papa oldu.” dedi.

TABUTU KAPATILDI

Papa Franciscus’un açık tabuttaki naaşına ziyaretler sona erdi. Vatikan’dan paylaşılan bilgiye göre, 250 bin kişi ziyarette bulundu. Cenaze töreni öncesinde papanın yüzüne beyaz bir bez örtüldü ve tabut kapağı kapatıldı.

MEZAR TAŞI BÜYÜKBABASININ VE BÜYÜKANNESİNİN TOPRAĞINDAN

Papa Francis’in St. Mary Major Bazilikası’ndaki mezarı, İtalya’nın Liguria bölgesinden gelen malzemelerle yapıldı. Sadece “Franciscus” yazısını ve merhum Papa’nın göğüs haçının bir kopyasını taşıyan basit bir mezar. Mezar, Aziz Francis Altarı’nın yakınında, Pauline Şapeli (Salus Populi Romani Şapeli) ile Sforza Şapeli arasındaki yan nefin nişinde yer alıyor. Papa Francis “büyükbabasının ve büyükannesinin toprağı olan Liguria’nın taşından” yapılmış bir mezara gömülme isteğini önceden duyurmuştu.

LİDERLER ROMA’DA

Törende ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İspanya Kralı 6. Felipe, İngiliz Kraliyet ailesinden Galler Prensi William ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Filistin Başbakanı Mustafa Muhammed, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres gibi çok sayıda lider de yer aldı.

Cenaze töreni dolayısıyla Vatikan ve Roma’da geniş güvenlik önlemleri alındı. 4 bin güvenlik personelinin görev yaptığı Roma’da ayrıca hava sahası cenaze töreni sırasında uçuş trafiğine kapatıldı. Meydana çıkan yollarda güvenlik ve acil çıkış koridorları oluşturuldu.

KURALA UYMAYAN 3 LİDER

Donald Trump, İngiliz medyasında Papa’nın cenaze törenine mavi bir takım elbise ve mavi bir kravatla gelmesinin ardından kıyafet kurallarını ihlal etmekle suçlandı. Vatikan’daki etkinliğin katı kıyafet kurallarına göre erkekler koyu renk takım elbise, uzun siyah kravat ve beyaz gömlek giymek zorundaydı. Ayakkabılar, uzun çoraplar, paltolar ve şemsiyeler için de aynı durum geçerliydi.

Ukrayna lideri Volodymir Zelenskiy kravat takmadı ve Joe Biden da mavi kravat taktı. Her üç lider de dünya liderlerinin çoğunluğunun siyah giyinmesi nedeniyle ‘saygısızlık’ yapmakla suçlandı.

BİR ASIRDAN BU YANA İLK

Papa Franciscus’un cenazesinin Aziz Petrus Bazilikası yerine Azize Büyük Meryem Bazilikası’na gömülmesiyle bir asırdan fazla süre sonra bir Papa, Vatikan dışındaki bir yere defnedilmiş oldu. Son olarak Papa 13. Leo’nun naaşı, 1903 yılında öldüğünde Roma’daki San Giovanni in Laterano Bazilikası’na defnedilmişti.

SELEFİ GÖREVİNDEN AYRILINCA PAPALIĞA SEÇİLMİŞTİ

Aslen Arjantinli ve asıl adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa Franciscus, Buenos Aires’te göçmen işçi ailenin çocuğu olarak 17 Aralık 1936’da dünyaya geldi. 1958’de Kilise’ye giren ve din adamı olarak görev alan Bergoglio, 2001 yılında Kardinal yapıldı.

Bergoglio’nun Papa seçilmesine giden yol ise nadir görülen durum neticesinde açıldı. 2013 yılında Katolik Kilisesi tarihinde ender görülen bir durum yaşandı ve Papa 16. Benediktus, sağlık koşullarını gerekçe göstererek tarihte 598 yıl aradan sonra görevinden ayrılan ilk Papa oldu. Papa 16. Benediktus, 28 Şubat 2013’te görevinden resmen ayrılırken kendisine “Emerit” sıfatını alarak inzivaya çekildi.

Bergoglio, selefi Papa 16. Benediktus’un görevinden ayrılmasının ardından 13 Mart 2013’te yapılan Konklav’da (Kardinaller Meclisinin papalık seçimi) Katolik Kilisesi’nin 266’ncı ruhani lideri seçildi. Kendisine ünlü Hristiyan azizlerinden Francis’in ismini yani Franciscus ismini seçen Bergoglio, 19 Mart 2013’te resmen görevine başladı. Bergoglio, Katolik Kilisesi tarihinde birçok ilke imza atarak Latin Amerika’dan seçilen ilk Papa olmasının yanı sıra Cizvit tarikatından gelen ve tarihte “Franciscus” adını da alan ilk Papa olmuştu.

Milliyet Gazetesi