Süryani vekil George Aslan’ın sorusu yanıtsız kaldı: “3 milyon Hristiyana ne oldu?”

TBMM’nin tek Süryani vekili George Aslan, “24 Nisan 1915 olayları”nın yıldönümü üzerine gündem dışı konuşmasında 1915’te 13 milyon nüfusunun 3 milyonu Hristiyan olan Türkiye’de 50 bin Hristiyan kaldığını söyledi ve sordu: “Neden?” Vekiller Aslan’a “Tarihçiler’e sor ” dedi.

DEM Parti Mardin milletvekili, 28. dönem parlamentosunun tek Süryani üyesi George Aslan, “24 Nisan 1915 olaylarının 110’uncu yıl dönümü” vesilesiyle yaptığı gündem dışı konuşmada “Bu olaylarda yaşamını yitiren Ermeni, Süryani ve diğer bütün halkları saygıyla andı[ğını]” söyledikten sonra “Parlamentoda bulunan bütün siyasi partilerin gruplarına bir sorum var” dedi.

Aslan, sorusunu AKP Konya milletvekili, Trabzonsporlu eski milli futbolcu Ünal Karaman’ın “tarihçilere sor” sataşmaları arasında sözü beş altı kez kesilerek sorabildi.

3 milyon Hristiyana ne oldu?

“Bu soruya vereceğiniz cevapla ancak Türkiye’ye demokrasi gelir, aksi takdirde bu ülkeye bu şekilde demokrasi gelmez” diyen Aslan, şu soruyu sordu: “1915’te Türkiye nüfusu 13 milyondu, bunun 3 milyonu Hristiyan halklardan oluşuyordu. Bugün Türkiye’nin nüfusu 86 milyon ve Türkiye’de yaşayan Hristiyan halkların sayısı 50 bin. Peki, neden bugün Türkiye’nin nüfusu 86 milyon ve bu insanların nüfusu 50 bin?”

Aslan, Ünal Karaman’ın sataşmaları dışında bir yanıt alamadı. DEM Parti Mardin Milletvekili, “Bu olaylarda rol alan ve bu olayları tertipleyenleri şiddetle kınıyorum!” dedi ve katliamlara karışmış kişilerin kendisine “Bize verdikleri emri yerine getirdik, bizi kullandılar.” dediklerini aktardı. Ünal Karaman’a “Siz de kalkın erkekçe cevap verin buna, haydi bakayım!” dedi. Milli futbolcu, Aslan’a “milli yanıt”ı verdi ve tartışma “mikrofon kapatılarak” son buldu: “Tarihçilere sor!”

TBMM tutanaklarında 24 Nisan tartışması

George Aslan’ın gündem dışı konuşması ve atışmalar TBMM tutanaklarında şöyle yer aldı:

GEORGE ASLAN (Mardin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün Türkiye tarihinde kara bir leke olan 24 Nisan 1915 olaylarının 110’uncu yıl dönümü. Bu olaylarda yaşamını yitiren Ermeni, Süryani ve diğer bütün halkları saygıyla anıyorum.

1915’te Türkiye nüfusu 13 milyondu, bunun 3 milyonu Hristiyan halklardan oluşuyordu. Bugün Türkiye’nin nüfusu 86 milyon ve Türkiye’de yaşayan Hristiyan halkların sayısı 50 bin. Şimdi, Parlamentoda bulunan bütün siyasi partilerin gruplarına bir sorum var, geçen sene de bu soruyu sordum fakat hiç kimse bu soruya cevap vermeye yanaşmıyor.

ÜNAL KARAMAN (Konya) – Tarihçilere sor, tarihçilere!

GEORGE ASLAN (Mardin) – Sorum şu: Peki, neden bugün Türkiye’nin nüfusu 86 milyon ve bu insanların nüfusu 50 bin? Bu soruya vereceğiniz cevapla ancak Türkiye’ye demokrasi gelir, aksi takdirde bu ülkeye bu şekilde demokrasi gelmez.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

GEORGE ASLAN (Mardin) – Ben, bu olaylarda rol alan ve bu olayları tertipleyenleri şiddetle kınıyorum!

ÜNAL KARAMAN (Konya) – Gereksiz konuşuyorsun, gereksiz! Tarihçilere sor!

SIRRI SAKIK (Ağrı) – Ne bağırıyorsun?

GEORGE ASLAN (Mardin) – Sordum, sordum; ne dediler biliyor musun?

ÜNAL KARAMAN (Konya) – Boş konuşuyorsun, boş!

GEORGE ASLAN (Mardin) – Dediler ki Türk kardeşlerimiz: “Bize verdikleri emri yerine getirdik, bizi kullandılar.” Sordum; siz de kalkın erkekçe cevap verin buna, haydi bakayım!

ÜNAL KARAMAN (Konya) – Tarihçilere sor!

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