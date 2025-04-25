Kamala Harris: Ermeni Soykırımı’nın 110. yılında Ermeni halkının gücünü ve direncini de anıyoruz

Amerika Birleşik Devletleri’nin eski başkan yardımcısı ve Demokrat Parti üyesi Kamala Harris, Ermeni Soykırımı’nın 110. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yaptığı açıklamada Harris, 1.5 milyon insanın tehcir edildiği, katledildiği ve ölüme yürütüldüğü bu trajik olayın anısını yaşattıklarını ifade etti. Bu büyük felaketin üzerinden 110 yıl geçmiş olmasına rağmen, Ermeni halkının sergilediği güç ve direnç üzerinde de düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, nefretin her türüne karşı mücadele etme kararlılığını yineleyen Harris, bu tarihi hatırlamanın yalnızca yas tutmak değil, aynı zamanda insanlık onuru ve adalet için verilen mücadelenin bir parçası olduğunu belirtti.

ERMENİ HABER AJANSI