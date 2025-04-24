Yunanistan Başbakanı’ndan Ermeni Soykırımı mesajı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına ithaf edilmiş 110. yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Yunanistan Başbakanı mesajını Facebook sosyal medya hesabında paylaştı:

“Bugün, 110 yıl önce gerçekleşen Ermeni Soykırımı’nda hayatını kaybeden 1,5 milyon kurbanı saygıyla anıyoruz ve şiddetin ve hoşgörüsüzlüğün her türüne karşı teyakkuzda olmayı sürdürüyoruz.

Yunanlar ile Ermeniler zaman içinde ortak deneyimlerle birbirlerine bağlandılar.

Sonunda burada, Yunanistan’da, zulme uğrayan birçok insan sığınak buldu. Onlar, ulusal dokumuzun bir parçası ve toplumumuzun yaratıcı kanadı oldular.

İşte bu yüzden iki halkın hakikat, onur ve adalet uğruna ebedi birliği sarsılmazdır.”

ERMENİ HABER AJANSI