Yerevan’da, Ermeni Soykırımı Anıtı’na geleneksel yıllık meşaleli yürüyüş düzenlendi (FOTO)

Ermenistan’ın başkenti Yerevan’daki Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan ve Tsitsernakaberd Soykırım Anıtı’nda Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına çiçek bırakılarak sona eren geleneksel yıllık meşaleli yürüyüş gerçekleşti.

Bu yıl yürüyüş “Unutma” temasıyla düzenlendi. Katılımcılar ellerinde meşalelerin yanı sıra Dağlık Karabağ’daki yerleşim yerlerinin isimlerinin yazılı olduğu pankartlar taşıdılar. Yürüyüşün organizatörleri, meşaleli yürüyüşün adalet için verilen mücadelenin bir sembolü olduğunu vurguladılar.

Yürüyüşçüler Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak Amiryan Caddesi üzerinden Bağramyan Caddesi’ne, oradan da Kievyan Caddesini geçerek Tsitsernakaberd Anıtı’na ulaştılar.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ermeni halkının sesini duyurmayı ve Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısını yâd etmeyi amaçlayan yürüyüş, masum kurbanların anısına çiçek bırakılmasıyla sona erdi.Meşaleli yürüyüş, Ermeni halkının adalet talebini simgeleyen geleneksel bir etkinliktir.

ERMENİ HABER AJANSI