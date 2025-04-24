TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN 24 NİSAN ANMASI VESİLESİ İLE YAYINLADIĞI MESAJ

Türkiye Ermenileri Patriği Sayın Sahak Maşalyan,

Ermeni Toplumunun Kıymetli Mensupları,

Değerli Vatandaşlarım,

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Birinci Dünya Savaşı’nın zorlu şartlarında hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da saygıyla anıyor, torunlarına bir kez daha taziyelerimi iletiyorum.

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemine tekabül eden savaş yıllarında yaşanan isyanlar, artan çete hareketleri, silahlı grupların gerçekleştirdiği bozgunculuk eylemleri ve salgın hastalıklar sebebiyle yitirdiğimiz canların acılarını halen yüreklerimizde hissediyoruz.

Öte yandan geçmişin müessif hatırlarının bugünü ve geleceği esir almaması gerektiği inancıyla, 86 milyon olarak istikbalimizi birlikte inşa etmemiz gerektiğinin de farkındayız.

Tarihten husumet çıkartarak aramızdaki köklü ve güçlü bağları sarsmaya çalışanlar bugüne kadar emellerine ulaşamadı.

Bu vatan topraklarında asırlardır bir arada yaşayan bizler, geçmişte olduğu gibi bugün de sevincimizi ve kederimizi paylaşmayı sürdürüyoruz.

Hangi gerekçeyle olursa olsun, tek bir insanımızın dahi ayrımcılığa uğramasına, dışlanmasına ve ötekileştirilmesine izin vermedik ve bundan sonra da asla izin vermeyeceğiz.

Ülkemizin kültür, sanat, siyaset, ekonomi, eğitim ve sosyal hayatına kıymetli katkılarda bulunan Ermeni vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve esenliği diğer tüm vatandaşlarımız gibi önceliğimiz olmaya devam edecek.

Türkiye’yi bugünlere nasıl birlikte getirdiysek, Türkiye Yüzyılını da yine hep beraber omuz omuza inşa edeceğiz.

Ay yıldızlı al bayrağın huzur ve güven veren gölgesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin onurlu vatandaşları olarak ilelebet özgürce yaşayacağız.

Bu düşüncelerle, Ermeni toplumunun geçmişte yaşadığı acıları samimiyetle paylaştığımı yineliyor, hayatlarını kaybeden tüm Osmanlı vatandaşlarını bir kez daha saygıyla yâd ediyorum.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Türkiye Cumhurbaşkanı

Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad

