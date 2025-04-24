Trump’tan 24 Nisan açıklaması: “Büyük Felaket” dedi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanlarının her 24 Nisan’da yaptığı geleneksel açıklamadı Ermeni Soykırımı ifadesini kullanmadı. Trump, Ermenice’de “Büyük Felaket” anlamına gelen “Medz Yeğern” terimini tercih etti. Biden Ermenri Soykırımı demiş, önceki başkanlardan Obama da Büyük Felaket demeyi tercih etmişti.

Trump’ın açıklamasının tamamı şöyle:

“Bugün Meds Yeghern’i anıyor ve 20. yüzyılın en kötü felaketlerinden birinde acı çeken o muhteşem ruhların anılarını onurlandırıyoruz. 1915’te başlayan süreçte, 1,5 milyon Ermeni sürgün edildi ve Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında ölüme yürütüldü. Bu Anma Günü’nde, Amerika’daki ve dünyadaki Büyük Ermeni Topluluğu ile birlikte kaybedilen birçok hayatın yasını tutuyoruz.

Her yıl 24 Nisan’da, Amerikan ve Ermeni halkları arasındaki güçlü ve kalıcı bağları düşünüyoruz. 1915’te kurulan ve Ermeni Mültecilere hayati insani yardım sağlayan çığır açıcı bir girişim olan Amerikan Ermeni ve Suriye Yardım Komitesi (Near East Relief) ile gurur duyuyoruz ve evlerinden sürülen Ermenilere yardım etmek için katkıda bulunan veya gönüllü olan binlerce Amerikalıya minnettarız.

Bu günde, trajedi karşısında Ermeni halkının gücüne ve dayanıklılığına tanıklık ediyoruz. Pek çok Ermeni’nin zengin kültürlerini kıyılarımıza getirdiği ve ödüllü askerler, ünlü sanatçılar, tanınmış mimarlar ve başarılı iş insanları da dahil olmak üzere ülkemize çok şey kattıkları için şanslıyız.

Kaybedilenlerin anısını onurlandırırken, Yönetimim dini özgürlüğü ve savunmasız azınlıkları koruma konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Ermenistan ile stratejik ortaklığımızı sürdürmeyi ve kalıcı refah ve güvenlik arayışımızı sürdürürken bölgesel istikrarı korumayı dört gözle bekliyoruz.”

ABD Başkanı Joe Biden 2021 ve sonrasındaki 24 Nisan mesajlarında “Her yıl bugün, Osmanlı döneminde Ermeni Soykırımı’nda hayatını kaybeden hayatları hatırlıyoruz” dedi. Biden “Bu açıklamayı suçlamak için değil, olanların asla tekrarlanmaması için yapıyoruz” ifadesini kullanmıştı.Biden, Ronald Reagan’ın ardından Ermeni Soykırımı diyen ilk ABD Başkanı olmuştu.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/32466/trump-tan-24-nisan-aciklamasi-buyuk-felaket-dedi