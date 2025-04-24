Patrik Bartholomeos, 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı ve Agos’u ziyaret etti

Ekümenik Patrik Bartholomeos, 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı ve Agos gazetesini ziyaret ederek, bilgi aldı.

Ekümenik Patrik Bartholomeos, 24 Nisan’da 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı ve Agos gazetesini ziyaret etti, iki kurumun yöneticileriyle sohbet etti.

Ziyarette Hrant Dink Vakfı Başkanı Rakel Dink, Hrant Dink Vakfı Başkan Yardımcısı Delal Dink, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan, Hrant Dink Vakfı İdari Direktörü Zeynep Taşkın, Hrant Dink Vakfı Programlar Direktörü Nayat Karaköse ve Hrant Dink Vakfı Araştırma Direktörü Ayfer Bartu Candan ile Hafıza Mekânı ekibi Aslı Yolcu ve Kürşat Güngör Sağlam hazır bulundu. Ekümenik Patrik Bartholomeos’a Laki Vingas ve Prof. Dr. Elçin Macar eşlik etti.

Patrik, 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı çalışanlarıyla.

Patrik, 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı çalışanlarıyla.

23,5 Hafıza Mekânı hakkında detaylı bilgiler alan Ekümenik Patrik Bartholomeos’a Hrant Dink Vakfı Yayınları’ndan çıkan kitaplar hediye edildi. Ekümenik Patrik Agos gazetesini ziyaretinde Gazete Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan ve Ermenice Sayfaları Editörü Pakrat Estukyan ile sohbet etti.

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