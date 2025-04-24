Papa’nın Edebiyat Atölyesi | Adnan Özer

Yıllar yıllar önce öğrencilerinin “carucha” (bebekyüz anlamında) ismini taktıkları Jorge Bergoglio, davet ettiği bilge yazarı kaldığı otelde ziyaret eder. Ünü dünyayı sarmış yazarın Buenos Aires’ten 8 saatlik bir otobüs yolculuğuyla kendisini görev yaptığı Santa Fe şehrine gelmesi karşısında onu iyi bir şekilde karşılayacak ve atölyenin yapılacağı liseye bizzat kendisi götürecektir. Yazar yaşlıdır ve gözlerindeki rahatsızlık bir hayli ilerlemiştir.

Tahmin edileceği üzere yazar Borges’tir. Edebiyat öğretmeni Jorge Mario Bergoglio ise geleceğin ilk Latin Amerikalı Papasıdır.

Bu hikayede ilginç olan bir şey daha var; 66 yaşındaki Borges ondan sakal tıraşında kendisine yardımcı olmasını ister… Merhum Papa Francis için Borges’i tıraş etmiş adamdır desek yeridir.

Şimdi gelelim lisede Borges ile edebiyat atölyesine:

1965 yılında Jorge Luis Borges, edebiyat öğretmeni Jorge Bergoglio tarafından gençleri yazmaya teşvik etmek için Santa Fe eyaletindeki kiliseye bağlı bir liseye davet edillir. Öykü atölyesi yapılacaktır. Atölyenin ne kadar sürdüğü konusunda bir kayıt bulamasam da, etkinlik çok başarılı geçer. Aynı yıl atölyeden çıkan 12 öykü Orijinal Hikayeler adıyla yayımlanır. (Kasım 1965 tarihli basım, okul tarafından yapılmıştır. Eser, ikinci baskı için bir önsöz yazan Papa Francis’in kişisel kütüphanesinde bulunmaktadır.) Kendisine gönderilen öykülerin kitaplaştırılmasını öneren de Borges’tir. Bu öneriyi benimseyen okul yönetimi büyük ustadan kitaba önsöz yazması talebinde bulunur… İlk baskıdaki önsözde Borges’in imzası yer almaktadır.

Bu öyküler, Ağustos 2014’te La Civiltà Cattolica ve Corriere della sera tarafından İtalyanca olarak yayınlanan Papa Francis Kütüphanesi’ne -Papa’nın öğrencilerinden öykü yazmalarını istediğini ve “anlatı kapasitelerinden etkilendiğini” hatırlattığı bir önsözle- dahil edildi.

Edebiyat sever olduğu kuşku götürmeyen Papa Francis’in ardından bu hikayeler hakkında merak uyanacaktır düşüncesindeyim.

Edebiyat severlik bir yana, kalemşörlüğü de var Papa Francis’in; vefatından bir iki ay önce şiir ve edebiyat üzerine yazılarını yayınladı. İtalya’daki Ares yayınları arasından çıkan kitap Viva Poesia (Yaşasın Şiir) başlığını taşıyor. Duyurulur!

edebiyathaber.net (24 Nisan 2025)

https://www.edebiyathaber.net/papanin-edebiyat-atoylesi-adnan-ozer/