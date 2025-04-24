Papa’nın cenazesine katılacak isimler belli oldu

Papa’nın cenazesine katılacak isimler belli oldu

Vatikan, 88 yaşında hayatını kaybettiğini duyurduğu Papa Francis’in cenaze törenine katılacakları açıkladı.

Vatikan’dan yapılan açıklamada, aralarında 50 devlet başkanı ve en az 130 temsilcinin cenaze törenine katılacağı duyuruldu.

Katoliklerin ruhani liderinin Aziz Petrus Bazilikası’nın dışında düzenlenecek cenaze törenine katılacak isimler:

ARJANTİN: Başkan Javier Milei.

BREZİLYA: Başkan Luiz Inacio Lula da Silva ve eşi Janja.

HONDURAS: Başkan Xiomara Castro.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres.

Amerika BİRLEŞİK DEVLETLERi: Başkan Donald Trump ve eşi Melania.

AVUSTURYA: Şansölye Christian Stocker.

BELÇİKA: Kral Philippe ve Kraliçe Mathilde, Başbakan Bart De Wever ile birlikte.

BULGARİSTAN: Başbakan Rossen Jeliazkov.

HIRVATİSTAN: Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Başbakan Andrej Plenkovic.

ÇEK CUMHURİYETİ: Başbakan Petr Fiala.

ESTONYA: Cumhurbaşkanı Alar Karis.

AVRUPA BİRLİĞİ: AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa.

FİNLANDİYA: Cumhurbaşkanı Alexander Stubb.

FRANSA: Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.

ALMANYA: Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve görevden ayrılan Başbakan Olaf Scholz. Ancak, yeni Başbakan Friedrich Merz katılmayacak.

YUNANİSTAN: Başbakan Kiryakos Miçotakis.

MACARİSTAN: Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok.

İRLANDA: Cumhurbaşkanı Michael Higgins ve eşi Sabina, Başbakan Micheal Martin.

KOSOVA: Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani.

LETONYA: Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics.

LİTVANYA: Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda.

MOLDOVA: Cumhurbaşkanı Maia Sandu.

MONAKO: Prens II. Albert ve Prenses Charlene.

HOLLANDA: Başbakan Dick Schoof, Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp.

KUZEY MAKEDONYA: Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova.

NORVEÇ: Veliaht Prens Haakon ve Veliaht Prenses Mette-Marit, Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide.

POLONYA: Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve eşi.

PORTEKİZ: Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ve Başbakan Luis Montenegro.

ROMANYA: Geçici Cumhurbaşkanı Ilie Bolojan.

RUSYA: Kültür Bakanı Olga Lyubimova.

SLOVAKYA: Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini.

SLOVENYA: Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ve Başbakan Robert Golob.

İNGİLTERE: Kral III. Charles ve Başbakan Keir Starmer’ı temsilen Prens William

İSPANYA: Kral VI. Felipe ve Kraliçe Letizia.

İSVEÇ: Kral XVI. Carl Gustaf ve eşi Kraliçe Silvia, Başbakan Ulf Kristersson.

UKRAYNA: Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ve eşi Olena Zelenska.

İSRAİL: Kutsal Makam Büyükelçisi Yaron Sideman,

FİLİPİNLER: Başkan Ferdinand Marcos ve eşi Liza Marcos.

Hürriyet Gazetesi