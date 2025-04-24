Nikol Paşinyan: Ermeni Soykırımı’nın masum kurbanlarını anıyoruz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermeni Soykırımı’nın 110. yılı nedeniyle mesaj yayınladı. Mesajda “Ermenistan’ın birçok vatandaşı için soykırım sadece ulusal değil, aynı zamanda ailevi ve kişisel bir trajedidir” denildi.

Ermeni Soykırımı’nın 110. yılı nedeniyle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bir mesaj yayınladı.

Paşinyan’ın mesajı şöyle:

“Sevgili halkımız, Ermenistan Cumhuriyeti’nin değerli vatandaşları,

Bugün Ermeni Soykırımı’nın masum kurbanlarını anıyoruz. Onlar, 1915 yılından itibaren yoğunlaşan katliamların ve kitlesel tehcirlerin kurbanı oldular. Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde meydana gelen bu olaylar, her bir Ermeni’nin ruhunda ve bilincinde derin izler bırakmıştır. Ermenistan’ın birçok vatandaşı için soykırım sadece ulusal değil, aynı zamanda ailevi ve kişisel bir trajedidir.

Bu trajediyi yaşamak, böyle ifade edilip edilmediğinden bağımsız olarak son yüzyıldan fazla süredir ulusal gündemimizin temel konularından biridir.

Bu gündem üzerine hükümetin ve şahsen benim düşüncelerim ve değerlendirmelerim şuna varıyor: Gelişmiş, egemen, güvenli, yani sınırları belirlenmiş ve çizilmiş bir Ermenistan Cumhuriyeti, Büyük Felaket’in trajedisini yaşamanın yoludur. Bu, halkımızın tüm fedakârlıklarına ve kurbanlarına sadakatimizin teminatıdır.

Devlet ve ulusal çıkarlar, uluslararası alanda tanınan topraklarla Ermenistan Cumhuriyeti, komşularla normalleşmiş ilişkiler, açık sınırlar, barış, çalışma, refah, özgür ve korunmuş vatandaşlık: İşte Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısını kimlerin ve nasıl yaşatması gerektiği ve işte Soykırımı nasıl atlatmamız gerektiği…

Biz bu yoldan ilerliyoruz çünkü tarihin bize gönderdiği mesajı bu şekilde anlıyoruz, çünkü her birinizin, Ermenistan Cumhuriyeti’nin her bir vatandaşının kalbinin güçlü çarpıntısını bu şekilde algılıyoruz. Bu çarpıntı hiçbir televizyonda yayınlanmıyor, hiçbir sosyal medyada ifade edilmiyor ama Ermenistan Cumhuriyeti’nde halkın oyu ile şekillenen iktidar çoğunluğu tarafından ve şahsen benim tarafımdan duyuluyor.

Bu yoldan ilerlemek iyimserlik ya da kötümserlik meselesı değil, Ermenistan Cumhuriyeti’nin, vatan-devletimizin sürekliliğini sağlama bir misyon meselesidir. Ve biz, ağır sınavlar ve trajedilerden geçerek, bu fırsatı hak ettik ve bu fırsat kaçırılmamalıdır. Eminim ki biz, halk ve onun seçtiği yöneticiler, şehitlerimiz ve gelecek nesillerimiz uğruna bu fırsatı kaçırmayacağız,

Şehitlerimize şükran ve yaşasın Ermenistan Cumhuriyeti!”

Anıt ve müze ziyareti

Başbakan Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Vahagn Khachaturyan, Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan ve ülkenin üst düzey liderleri, Ermeni Soykırımı’nın 110. yıldönümü vesilesiyle 1,5 milyon kurbanın anısına saygı duruşunda bulunmak üzere Şerevan’daki Tsitsernakaberd Anıt Kompleksi’ni ziyaret etti.

Nikol Paşinyan, anıta ve Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısını yaşatan ebedi ateşe çiçek bıraktı.

Başbakan ve beraberindekiler daha sonra Ermeni Soykırım’nın 110. yıldönümüne adanmış “Suçun Belgelenmesi: Ermeni Soykırımının Görgü Tanıkları” başlıklı sergiyi Ermeni Soykırımı Müzesi-Enstitüsü’nde ziyaret etti.

Agos