Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe Platformu’nun 24 Nisan anmasına bu yıl da izin verilmedi

Önceki yıllarda Taksim, Tünel ve Şişhane’de 24 Nisan 1915’in yıldönümünde anma etkinlikleri gerçekleştiren 24 Nisan’ı Anma Platformu Kadıköy Süreyya Operası önünde saat 19.00’da bir anma toplantısı gerçekleştirmek için İstanbul Valiliği’ne başvuruda bulundu. Başvurulara önceki üç yılda Valilikçe izin verilmemişti. Valilik bu yılki anmaya da izin vermedi

Irkçılığa ve Milliyetçiliği DurDe Platformu’nun açıklaması şöyle:

“24 Nisan anmaları yasaklanamaz

2010 yılından itibaren on yıl boyunca düzenlediğimiz 24 Nisan anmaları önce pandemi öne sürülerek izin verilmedi, daha sonra ise yasakçı bir zihniyetle anmalar engellendi. Bu yıl da, İstanbul Valiliği’ne başvurumuza olumlu bir cevap verilmedi. 1915’teki soykırım sırasında kaybettiklerimizin sessizce yasını tutma ve onları anma hakkı bir kez daha elimizden alındı. İstanbul Valiliği’nin bu yasakçı zihniyetini kınıyoruz. 1915’te kaybettiklerimizin anısını yaşatmaya, yüzleşme ve hesaplaşma mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz.

Irkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur De Platformu”

Öte yandan 24 Nisan Perşembe akşamı saat 19.15’te Pangaltı Metro çıkışında bir arayan gelen DEM Parti Şişli İlçe Örgütü, 24 Nisan 1915 ve sonrasında hayatını kaybedenlerin yanısıra Hrant Dink ve Sevag Balıkçı için de bir buluşma gerçekleştirdi.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/32465/irkciliga-ve-milliyetcilige-durde-platformu-nun-24-nisan-anmasina-bu-yil-da-izin-verilmedi