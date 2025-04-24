Henrikh Mkhitaryan’dan Ermeni Soykırımı paylaşımı

Ermenistan Milli Futbol Takımı’nın eski orta saha oyuncusu ve şu anda İtalya’nın Inter takımında forma giyen Henrikh Mkhitaryan, sosyal medya hesaplarında Ermeni Soykırımı’nın 110. yıldönümüne dair bir paylaşım yaptı.

Mkhitaryan sosyal medyanın hikâye bölümünde şu mesajla birlikte bir fotoğraf paylaştı:

“Ermeni Soykırımı’nın 110. yıldönümü. 20. yüzyılın ilk soykırımı (1,5 milyon Ermeni katledildi). Hatırlıyoruz, adalet talep ediyoruz, birlik içindeyiz.”

1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırım, 20. yüzyılın başındaki en büyük insanlık suçlarından biri olarak kabul edilmektedir. 24 Nisan’da dünyanın dört bir yanındaki Ermeniler, bu trajedinin 110. yıldönümünü anıyor.

ERMENİ HABER AJANSI