Garegin II, Ermeni Soykırımı kurbanlarını Tsitsernakaberd Anıtı’nda andı

Tüm Ermeniler Katolikosu Garegin II, 24 Nisan sabahı Ermeni Soykırımı kurbanlarını anmak üzere Tsitsernakaberd Anıtı’nı ziyaret etti.

“Bugün Ermeni Soykırımı’nın 110. yıldönümünü anıyoruz,” dedi gazetecilere ve “Artsakh’taki halkımızın çocuklarına karşı işlenen soykırım eylemlerinin yüreğimizdeki acısını, Artsakh’ın kayıplarını anıyoruz” ifadelerini ekledi sözüne.

Ermeni Kilisesi lideri, Tanrı’dan Ermeni halkına destek vermesini dileyerek şöyle konuştu: “Acı ve ıstırabı güce dönüştürmemiz, yaşamımızdaki mevcut zorlukları aşmamız ve birçok yeni farkındalıkla vatanımızı geliştirmemiz, halkımız için aydınlık ve parlak bir yaşam inşa etmemiz için dua ettim.”

ERMENİ HABER AJANSI