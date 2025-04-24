Ermenistan’daki Süryani ve Kürt toplumları temsilcilerinden saygı duruşu: Ermeni Soykırımı’nın acısı hepimizin

Ermeni Soykırımı’nın 110. yıldönümü vesilesiyle, Ermenistan’daki ulusal azınlıkların temsilcileri Tsitsernakaberd Soykırım Anıtı’nı ziyaret ederek kurbanların anısına saygı duruşunda bulundular.

Anıtı ziyaret edenler arasında Arzni Süryani toplumu ile “Kürdistan” Komitesi’nin temsilcileri de vardı. Armenpress ile yaptıkları görüşmelerde soykırımın açtığı yaralardan söz ederek hafızanın korunmasının և adalet için ortak mücadelenin önemini vurguladılar.

Süryani toplumu temsilcisi ve Arzni Belediyesi sekreteri Nelly Harutyunyan şu ifadelerine vurgu yaptı: “Ermeni Soykırımı’nın acısı sadece Ermenilerin değil, hepimizin acısıdır. Tıpkı Ermeniler gibi, Süryani halkı da büyük kayıplar yaşamıştır. Her yıl bu anma törenine katılmayı görev biliyoruz. Aradan ne kadar yıl geçerse geçsin, bu yaranın izi kalır. Biz de atalarımızı örnek alarak, bu acıyı ölene dek hatırlayacağız”.

Tsitsernakaberd’de saygı duruşunda bulunan “Kürdistan” Komitesi Başkanı Slo Derboyan, Ermeni Soykırımı’nın organizatörlerinin bugün de hâlâ faaliyette olduğunu, sadece biraz daha maskelenmiş şekilde hareket ettiklerini vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu