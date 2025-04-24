Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan Soykırım açıklaması, Türk Dışişleri’nden “normalleşme” vurgusu

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ermeni Soykırımı’nın 110. yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada “Ermenistan Cumhuriyeti, bugün geçmişi hatırlıyor ve geleceğe bakıyor; gelecek nesiller için ayrımcılıktan ve şiddetten uzak, hoşgörü, saygı, insan haklarının korunması ve barış değerleri üzerine kurulu bir ortam inşa etmeye çalışıyor” dendi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



“Bugün, Ermeni Soykırımı’nın 110. yıldönümünde, Soykırım sonucu şehit olan 1,5 milyon Ermeni’nin anısına saygı duruşunda bulunuyor ve onları anıyoruz.



Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde, aralarında çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da olmak üzere Ermeni halkının önemli bir kısmı, etnik kimlikleri temel alınarak yok edildi; onların maddi mülkiyetlerine el konuldu; binlerce yıllık tarihe sahip zengin tarihî ve kültürel mirasın büyük bir bölümü yok edildi.



Ermeni Soykırımı gibi insanlığa karşı işlenen suçların önlenmesi gerektiğine dair bilinç, aynı zamanda soykırım suçunun hukuki olarak tanımlanması ihtiyacını da doğurdu. Bu anlayış, 1948 yılında kabul edilen “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi”ne yansımıştır. Bununla birlikte ne yazık ki, Büyük Felaket yalnızca 20. yüzyılda insanlığa karşı işlenen son suç olarak kalmadı; nefrete, ırkçılığa ve etnik hoşgörüsüzlüğe dayalı yeni kitlesel suçlara 21. yüzyılda da tanıklık etmeye devam ediyoruz.



Ermenistan, bu tür suçların eğilimlerini erken aşamada tespit etmeye, hızlı tepki vermeye, önlemeye ve tamamen ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerde aktif katılımını sürdürmektedir. 2015 yılında Ermenistan’ın girişimleriyle, Birleşmiş Milletler’in uluslararası günler listesine 9 Aralık tarihi, “Soykırım Suçu Mağdurlarını Anma ve Onurlandırma ve Bu Suçun Önlenmesi Uluslararası Günü” olarak dahil edilmiştir.



Önceki yıllarda kabul edilen kararların devamı olarak, 2024 yılının Nisan ayında da, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin 55. oturumunda, Ermenistan tarafından sunulan “Soykırımın Önlenmesi” başlıklı karar oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tüm bu çabalar, “bir daha asla” ifadesinin yalnızca bir slogan değil, bir gerçeklik haline gelmesi içindir.



Ermenistan Cumhuriyeti, bugün geçmişi hatırlıyor ve geleceğe bakıyor; gelecek nesiller için ayrımcılıktan ve şiddetten uzak, hoşgörü, saygı, insan haklarının korunması ve barış değerleri üzerine kurulu bir ortam inşa etmeye çalışıyor.”

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise şu açıklamayı yaptı: “1915 olayları konusunda tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları bütünüyle reddediyoruz. Geçmişteki acıları siyasi saiklerle istismar etmeyi amaçlayan bu tür girişimlerin hiçbir hükmü yoktur.

Türkiye, küresel düzeyde ve bölgesinde daima barış, diyalog, karşılıklı anlayış ve ortak refahın geliştirilmesini savunagelmiştir. Ülkemiz bu anlayışla, 1915 olaylarının hakkaniyetli ve bilimsel bir şekilde incelenmesi amacıyla arşivlerini açmış ve bir Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiştir.

Radikal çevrelerin tarihten husumet çıkarma yönündeki çabalarının teşvik edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor ve Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecinin desteklenmesi çağrımızı yineliyoruz.”

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/32464/ermenistan-disisleri-bakanligi-ndan-soykirim-aciklamasi-turk-disisleri-nden-normallesme-vurgusu