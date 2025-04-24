DEM Parti’den “24 Nisan 1915” açıklaması: 110 yıllık acıları paylaşıyoruz

T24 Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu, 24 Nisan 1915’te başlayan Ermeni Soykırımı’nın 110. yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımlayarak, yaşanan acıları paylaştıklarını belirtti. Açıklamada, yüzleşmenin ve onarıcı adaletin toplumsal barışın inşasında hayati önemde olduğu vurgulandı.

DEM Parti açıklamasında, 24 Nisan 1915’te iki yüzü aşkın Ermeni aydının evlerinden alınarak ölüme gönderilmesiyle başlayan sürecin, yüz binlerce Ermeni’nin sürgünü ve katli ile devam ettiğine dikkat çekildi.

“Bu toprakların diğer Hıristiyan halkları da bu politika ve uygulamalar sonucunda çok ağır insani bedeller ödemiş, katledilmiştir” ifadelerine yer verilen açıklamada, tarihsel hakikatlerle yüzleşmenin, mağdur halklardan özür dilemenin ve onarıcı adalet yollarına başvurmanın ortak bir gelecek için kaçınılmaz olduğu belirtildi.

Ermeni halkıyla barış ve eşitlik vurgusu

Açıklamada, farklılıkları yok sayarak homojen bir toplum yaratma anlayışının tarihsel bir yanılgı olduğu vurgulandı. “Bu topraklar üzerindeki farklı etnik kimlik, dil, kültür ya da inancın bir diğerinden üstün olmadığı, eşit olduğu evrensel gerçeği toplumsal ve siyasal olarak genel kabul görmelidir” denildi

DEM Parti, Ermeni halkıyla huzur ve eşitlik içinde yaşamanın önemine işaret ederek, aynı zamanda Ermenistan ile diplomatik, ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin hem halkların yararına hem de Kafkasya bölgesinde kalıcı barışın inşası için bir adım olacağını belirtti.

Açıklama, şöyle sona erdi:

“Bu duygu ve düşüncelerle, Anadolu ve Mezopotamya’nın kadim halkları olarak 110 yıllık acıları ve yası bir kez daha paylaşıyor; yaşanmış olan büyük insanlık trajedisini yüreğimizin derinliklerinde duyuyor ve o süreçte yaşamını yitirenleri bir kez daha hüzün ve saygıyla anıyoruz.”

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