AB Gözlem Misyonu’ndan Soykırım Mesajı: “Benzer zulümler bir daha yaşanmamalı”

Avrupa Birliği’nin Ermenistan’daki Gözlem Misyonu, Ermeni Soykırımı’nın 110. yıldönümünde kurbanların anısını andı. Misyon tarafından yapılan açıklamada, 24 Nisan’ın yalnızca bir anma günü değil, aynı zamanda insanlık tarihindeki benzer trajedilerin tekrarlanmaması için güçlü bir uyarı niteliği taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, geçmişte yaşanan bu tür insanlık suçlarının yeniden meydana gelmemesi için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Bu mesaj, Avrupa Birliği’nin tarihi adalet ve barış inşasına verdiği önemin altını çizen sembolik bir duruş olarak yorumlandı.

ERMENİ HABER AJANSI