İsrail Papa’ya taziye mesajını iptal etti: ‘Sebep Gazze eleştirileri’

Övgü Pınar

Papa Francesco’nun ölümü sonrası İsrail hükümeti sosyal medyada önce bir taziye mesajı paylaştı, ardından bu mesaj silindi.

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun da herhangi bir taziye mesajı vermemesi, Papa’nın Gazze konusundaki eleştirilerinden duyduğu rahatsızlıkla açıklanıyor.

Papa’nın hayatını kaybettiği 21 Nisan Pazartesi sabahı açıklandığında tüm dünyadan taziye mesajları gelmeye başladı.

İsrail’den de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Hristiyan dünyasına başsağlığı diledi ve Papa Francesco için “hayatını yoksullara ve sorunlu bir dünyada barış çağrısı yapmaya adamış, derin bir inanç ve sınırsız şefkat sahibi bir adam” dedi.

Daha sonra İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yönetilen İsrail’in resmi X hesabı “Rahat uyu, Papa Francesco. Anısı bir lütuf olsun” şeklinde bir mesaj paylaştı.

Paylaşımda, Papa’nın Kudüs’teki Ağlama Duvarı’nda dua ederken görüldüğü bir fotoğraf kullanıldı.

Ancak bu paylaşım kısa süre sonra silindi.

2014’te “Kutsal Topraklar” ziyareti yapan Papa, Tel Aviv ve Kudüs’ün yanı sıra Beytüllahim’e de gitmişti.

Papa bu ziyaret sırasında program dışında çıkarak aracını Batı Şeria’da İsrail tarafından örülen duvarın önünde durdurmuş ve burada da dua etmişti.

Papa Francesco’nun yönetiminde Vatikan 2015’te bir anlaşma ile Filistin’i devlet olarak tanımıştı.

İsrail’in sosyal medya hesabındaki taziye mesajı, ülkenin bazı diplomatik temsilcilikleri tarafından da paylaşıldı.

İsrail ve İtalya basınına göre ‘Sebep Gazze’

Ancak İsrail basınına göre daha sonra mesajın silinmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı, büyükelçiliklere de paylaşımı iptal etmeleri uyarısı yaptı.

Jerusalem Post gazetesi, Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, taziye mesajının silinmesinde Papa’nın “İsrail aleyhine açıklamalarda bulunmasının” etkili olduğunu yazdı.

Habere göre bakanlık yetkilileri söz konusu paylaşımın “yanlışlıkla” yayınlandığını söyledi.

Haber İtalya basınında büyük yankı uyandırdı.

Kamu yayıncısı Rai’nin haber bültenlerinde, İtalyan gazetelerin ve haber sitelerinin hemen hepsinde İsrail hükümetinin bu tutumu Gazze ile ilişkilendiriliyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Papa için herhangi bir taziye mesajı vermediği de vurgulanıyor.

Haberi bugün baş sayfasından anonsla veren La Repubblica gazetesi, bazı İsrailli diplomatların paylaşımın silinmesi talimatından rahatsız olduklarını da yazdı.

La Repubblica’nın ünlü karikatür köşesi Ellekappa’da da bugün bu mevzuya yer verildi ve “Gazze ve Francesco aynı kaderde birleştiler. O da Netanyahu tarafından acımasızca silindi” denildi.

Ansa ajansı da habere yer verirken, ayrıca “Arap dünyasından başsağlığı, Netanyahu’nun soğukluğu” başlıklı ayrı bir haber daha yayımladı.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

“2019’da Abu Dabi’de, Hristiyanlığın iki bin yıllık tarihinde Ortadoğu’da ilk kez ayin kutlayan Papa, vefat ettiği gün bölgedeki tüm Müslüman ülkelerin liderlerinden saygı duruşu aldı. İsrail hükümetinden ya da Başbakan Binyamin Netanyahu’dan ise bir mesaj gelmedi.”

Papa Francesco, Şubat 2019’da İslam ile “Dinler Arası Buluşma” için Birleşik Arap Emirlikleri’ne giderek Arap Yarımadası’nı ziyaret eden ilk papa olmuştu.

Bu ziyaret sırasında 5 Şubat’ta Abu Dabi’de stadyumda ayin de yönetmişti.

Ayrıca Sünni İslam için bir referans noktası olarak görülen El Ezher Üniversitesi rektörü Ahmed El Tayyib ile “Dünya Barışı ve Birlikte Yaşam İçin İnsanların Kardeşliği Belgesi”ni imzalamıştı.

El Ezher’den Papa’nın ölümü sonrası Pazartesi günü yapılan açıklamada, “El Ezher Büyük İmamı Profesör Dr. Ahmed El Tayyib, insanlığa hizmet etmeye, ezilenleri savunmaya, dinler ve kültürler arası diyaloğu desteklemeye adanmış bir hayatın ardından vefat eden kardeşi Papa Francis’in vefatının yasını tutuyor” ifadeleri kullanıldı.

Son mesajında da Gazze’yi hatırlattı

Papa Francesco, 7 Ekim 2023’te kaçırılan İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için de çağrılar yaparken, İsrail’in Gazze’deki operasyonlarını defalarca sert biçimde eleştirmişti. Özellikle “soykırım” ve “terör” ifadelerini kullanması İsrail’den tepkilere yol açmıştı.

Kasım 2023’te Gazze hakkında konuşurken “Artık savaşın ötesine geçildi, bu savaş değil terör” demişti.

Geçen yıl sonunda yayımlanan bir kitaptaki ifadelerinde de Gazze’de yaşananların “soykırım teşkil ettiğini” savunan uzmanlar olduğunu belirtmiş, bu konuda bir inceleme yürütülmesi çağrısı yapmıştı.

Fotoğraf altı yazısı, Pazartesi akşamı Vatikan’da yapılan duaya, Roma’daki Filistin cemaatini temsil eden Yusuf Salman da “Teşekkürler Papa hazretleri” yazılı pankart ve Filistin bayrağıyla katıldı.

Bu sözler üzerine İsrail’in Vatikan Büyükelçiliği, “Soykırım niteliğinde bir katliam, 7 Ekim 2023’te İsrail vatandaşlarına yönelik olarak yaşandı” diye tepki göstermişti.

Papa ölümünden bir gün önce, Paskalya mesajında da Gazze’de “korkunç çatışmalar ölüm ve yıkıma yol açmaya, dramatik ve onur kırıcı bir insani durum yaratmaya devam ediyor” demiş ve şu çağrıyı yapmıştı:

“Savaşan taraflara sesleniyorum: Ateşkes yapın, rehineleri serbest bırakın ve aç olan ve barış dolu bir gelecek arzulayan insanlara yardım sağlayın!”

Papa ayrıca “Dünya genelinde giderek yayılan antisemitizm ikliminin endişe verdiğini” de belirtmişti.

Papa Francesco aylardır her gün Gazze’deki Katolik Kilisesi’ni telefonla arıyor ve buraya sığınan insanlarla konuşarak gelişmeleri takip ediyordu.

Gazze’deki kilisede görevli din adamı Gabriel Romanelli, son olarak geçen Cumartesi akşamı Papa ile konuştuklarını anlattı.

İtalya basınına konuşan Romanelli, “(Paskalya mesajı) Urbi et Orbi’de Gazze’deki acıları anlatması ve savaşın durdurulması çağrısı yapması çok güzeldi” dedi ve ölümünün ardından, “Ortodokslar ve Müslümanlar da başsağlığı dilemek için bize geldiler” diye ekledi.

Papa’nın hayatını kaybettiği Pazartesi gününün akşamında Vatikan’da yapılan duaya, Roma’daki Filistin cemaatini temsil eden Yusuf Salman da “Teşekkürler Papa hazretleri” yazılı pankart ve Filistin bayrağıyla katıldı.

BBC