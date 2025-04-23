Gazze’de Hıristiyanlar, Papa’yı andı: “Istırabımızı derinden hissetmişti”

“Savaşın başından beri her akşam kiliseyi aradı”

İsrail bombardımanı altındaki Gazze’de Hıristiyanlar, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in ardından yas tutuyor.

Gazze’deki Kutsal Aile Kilisesi’nin papazı Gabriel Romanelli, 7 Ekim 2023’te patlak veren savaşın başından beri Papa’nın her gün 20.00 civarı kiliseyi aradığını söylüyor.

CNN’in irtibata geçtiği Romanelli, çoğu gün yaklaşık 15 dakika süren telefon görüşmesinde Papa’nın, kilise yetkilileri ve ibadethaneye sığınan Filistinlilerle konuştuğunu belirtiyor.

Gazze’deki tek Katolik kilisesi olan Kutsal Aile Kilisesi’nin papazı, Francis’in kendilerine umut kaynağı olduğunu ifade ederek şunları söylüyor:

Bize babalık yaptı, çok yakın davrandı. Bir buçuk yılı aşkın süredir devam eden bu korkunç savaş boyunca bizi her aradığında barış çağrısında bulundu, tüm Gazze halkına hayır dualarını gönderdi.

Kilise ve Gazze Sağlık Bakanlığı’nın rakamlarına göre İsrail saldırıları sonucu Gazze’deki Katolik cemaatinden 20 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze’de çoğu Ortodoks yaklaşık 1400 Hıristiyan var, Katoliklerin sayısıysa 135 civarında.

Francis, 20 Nisan’daki Paskalya Yortusu mesajında, Gazze’deki savaşın durdurulması taleplerini yineleyerek “Ateşkes ilan edin, rehineler serbest bırakılsın ve açlık çeken, barış dolu bir gelecek arzulayan insanlara yardım edilsin” demişti.

14 Şubat’ta Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne kaldırılıp çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca tedavi gören Papa Francis, 23 Mart’ta taburcu edilmişti. Doktorlarından Prof. Sergio Alfieri, Papa’nın hastanede yattığı dönemde iki kez ölümden döndüğünü açıklamıştı.

88 yaşındaki Arjantinli Papa, Paskalya’dan bir gün sonra 21 Nisan’da yaşamını yitirmişti. Vatikan ölüm nedeninin inme, koma ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğunu açıklamıştı.

Guardian’ın irtibata geçtiği Gazze’deki Katolik cemaatinden 80 yaşındaki Bahiya Ayad, kiliseye Müslümanların da sığındığını, Papa’nın yardıma ihtiyaç duyan herkesle telefonda konuşmaya özen gösterdiğini söylüyor:

Acımızı ve ıstırabımızı derinden hissetti. Bize korkmamamızı söyledi. ‘Sizinleyim ve sizin için savaşacağım, barış çağrısı yapacağım ve herkesten sizi güvende tutmasını isteyeceğim’ dedi. Bize kendimize dikkat etmemizi, sabırlı olmamızı ve savaşın tıpkı daha önceki tüm savaşlar gibi sona ereceğini söyledi.

Papa Francis liderliğinde Vatikan, Filistin’in bağımsızlığını 2015’te tanımıştı.

Independent Türkçe, Guardian, CNN

Independent Turkce