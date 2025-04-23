Ermenistan’ın enerji sektörü

ABD Büyükelçisi, Amerikan şirketi Westinghouse’un temsilcileriyle Ermenistan’ın nükleer enerji sektörünü görüştü

ABD Büyükelçisi Kristina Kvien, Ermenistan’ın nükleer enerji sektörünü görüşmek üzere Amerikan şirketi Westinghouse’un temsilcileriyle bir araya geldi.

Büyükelçilik açıklamasında, “Amerikan şirketleri, Ermenistan’ın enerji geleceğini güvence altına almaya katkıda bulunabilecek önemli deneyime ve yenilikçi teknolojilere sahip olup, bu durum hem ABD’ye, hem de Ermenistan’a fayda sağlayacaktır”,- denildi.

Westinghouse Electric Company, nükleer enerji sektöründe faaliyet gösteren bir Amerikan şirketidir.

Şirket, 2023 yılında 300 megavat kapasiteli kompakt modüler reaktörler üretme projesini sundu.

Modüler reaktörlerin sertifikasyonunun 2027 yılında, genel şebekeye bağlanmasının ise 2033 yılında yapılması planlanıyor.

Ermenistan ve ABD, Ocak 2025’te nükleer işbirliği anlaşması müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin bir hüküm içeren stratejik ortaklık belgesini imzaladılar (“123 Anlaşması”).

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Mayıs 2023’te Ermenistan’dan bir heyetin modüler nükleer santrallerin imkânlarını öğrenmek üzere ABD’ye gideceğini duyurdu.

“Ne yazık ki, faaliyette olan nükleer santralimizin bir son tarihi var ve bu tarihten sonra onu çalıştıramıyoruz.

Şu anda nükleer santral inşa etme konusunda birkaç ortakla çok aktif bir şekilde müzakere ediyoruz, bu müzakereler hem Rusya, hem de ABD ve üçüncü ülkelerle yürütülüyor.

Şimdi bu seçeneklerden hangisinin ekonomik olarak daha kârlı olduğunu düşünüyoruz”,- dedi Paşinyan.

Ermenistan’da faaliyet gösteren nükleer santralin işletmeye alınması için belirlenen son tarih 2036’dır.

Ermenistan Kamu Radyosu