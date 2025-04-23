Ermenistan Başbakanı’ndan Papa Francis için taziye

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Papa Francis’in vefatı dolayısıyla Vatikan Kardinaller Meclisi Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re’ye taziye mesajı gönderdi.

Ermenistan Başbakanlığı’ndan yayımlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Yüce Ekselansları, Papa Francis’in vefat haberini derin bir üzüntüyle aldım. Şahsım ve Ermenistan halkı adına en içten taziyelerimizi kabul etmenizi rica ediyorum.

Papa’nın barışın tesisi, evrensel değerlerin yaygınlaştırılması, halklar arasında dayanışmanın güçlendirilmesi, insan hakları ve özgürlüklerinin korunması yönündeki üstün liderliği ve çabaları paha biçilemezdir.

Papa Francis, hepimizin hafızasında merhametin ve insani değerlerin öncüsü olarak kalacaktır. Onun sürekli ilgisinin odaklarından biri de Güney Kafkasya’da barış ve istikrarın sağlanmasıydı.

Bu büyük kayıp karşısında dünya genelindeki tüm inananların acısını derinden paylaşıyoruz.”

ERMENİ HABER AJANSI