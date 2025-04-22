Yolsuzlukla suçlanan Ermenistan’ın eski cumhurbaşkanı hakkındaki beraat kararı bozuldu

Ermenistan Yolsuzlukla Mücadele Temyiz Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın 2024’teki beraat kararını bozdu ve zimmete para geçirme davasını yeni bir yargılama için mahkemelere geri gönderdi.

18 Nisan’da mahkeme, Savcılığın Sarkisyan ve diğerlerinin beraat kararlarını bozma itirazına onay verdi.

2018 Kadife Devrimi’nin ardından istifa etmek zorunda kalan Sarkisyan, 2019’un sonlarında suçlandı ve 2020’nin başlarında yargılandı. Sarkisyan ile birikte iş adamı Barsegh Beglaryan ve eski Bakan Sergo Karapetyan da dahil olmak üzere üç eski Tarım Bakanlığı yetkilisi de suçlamaların muhatabı oldu.

Sarkisyan, 2013 yılında çiftçilere daha ucuz benzin sağlamayı amaçlayan bir tarım yardım programı aracılığıyla zimmetine para geçirmekle suçlandı.

Sarkisyan suçlamaları reddederken, partisi Cumhuriyetçi Parti davanın siyasi olduğunu savundu

Sarkisyan ve davadaki diğer sanıklar delil yetersizliğini gerekçe gösteren Birinci Derece Mahkemesi tarafından Mayıs 2024’te beraat etti.

Sarkisyan ayrıca Isakov Caddesi ve Yerablur Askeri Mezarlığı’na bitişik arazi parsellerinin mülkiyetini yasadışı olarak devretmekle ve büyük ölçekli kara para aklama planlarına yardım etmekle de suçlanıyordu.

Önleyici bir tedbir olarak seyahat yasağıyla cezalandırılmıştı.

Agos