Vatikan’da taht yarışı başladı: Yeni Papa kim olacak?

Katolik dünyası 21 Nisan’da hayatını kaybeden Papa Francis’in yasını tutarken, Vatikan’da gözler şimdi yeni papa seçim sürecine çevrildi. Kardinaller arasındaki güç dengesi ve bölgesel temsiller ışığında en güçlü adaylar belirlenmeye başladı.

Dünyanın dört bir yanından gelen 15 öne çıkan kardinal, “papabili” yani “papa olmaya aday” olarak gösteriliyor.

Vatikan’daki gizli seçim süreci henüz resmi olarak başlamasa da, kulisler şimdiden hareketlendi.

Diplomatik deneyimi, dini liderliği ve küresel meselelerdeki duruşlarıyla öne çıkan bu isimler arasında hem geleneksel hem reformcu eğilimlere sahip adaylar bulunuyor.

AVRUPA’DAN GÜÇLÜ İSİMLER ÖNE ÇIKIYOR

Özellikle İtalya’dan üç önemli aday dikkat çekiyor:

Pietro Parolin (70), Papa Francis döneminin en etkili isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Vatikan Dışişleri Bakanı olarak dünyanın dört bir yanındaki liderlerle temas kurdu, Çin’le imzalanan tarihi piskoposluk anlaşmasında kilit rol oynadı.

Matteo Zuppi (69), Ukrayna’da barış misyonları yürütmüş, göçmen haklarını ve LGBTİ+ Katoliklerin kilise içindeki kabulünü savunan bir figür.

Pierbattista Pizzaballa (60) ise Ortadoğu’da barış çağrılarıyla tanınan Kudüs Patriği. Gazze ve Kudüs’te düzenlediği ayinlerle dikkat çekti.

Fransa’dan Jean-Marc Aveline, İsveç’ten Anders Arboreliusve Lüksemburg’dan Jean-Claude Hollerich de Avrupa’nın diğer öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. Özellikle Hollerich, Asya deneyimi ve gençlerin kilise içindeki rolünü artırma vizyonuyla dikkat çekiyor.

ASYA VE AFRİKA’DAN DA DİKKAT ÇEKEN ADAYLAR

Asya kıtasının en güçlü adayı Luis Antonio Tagle (67), Filipinler kökenli, mütevazı yaşam tarzı ve karizmatik konuşmalarıyla tanınıyor. Kendisi daha önceki konklavda da adı geçen isimlerden biriydi.

Myanmar’dan Charles Maung Bo (76) ise savaş sonrası barış çağrıları ve Rohingya halkına verdiği destekle öne çıkıyor.

Afrika’dan ise iki isim öne çıkıyor:

Peter Turkson (76), Vatikan içindeki sosyal bilimler akademilerinin başında bulunuyor ve yıllardır “Afrika’dan çıkacak ilk papa” olarak anılıyor.

olarak anılıyor. Fridolin Ambongo Besungu (65), Papa’nın danışma konseyinde yer alan tek Afrikalı kardinal. Aynı zamanda, kilisenin eşcinsel çiftlere dönük açıklamalarına yönelik sert eleştirileriyle biliniyor.

AMERİKA KITASINDA İKİ GÜÇLÜ İSİM

ABD’den Robert Francis Prevost (69), Vatikan’da piskopos atamalarından sorumlu önemli bir makamda görev yapıyor ve Latin Amerika deneyimiyle öne çıkıyor.

New York Başpiskoposu Timothy Dolan (75) ise gelenekselci duruşu ve Amerikan Katoliklerinin liderliğinde oynadığı rol ile dikkat çekiyor. Kürtaj karşıtı söylemleri ve muhafazakâr tavrıyla biliniyor.

YENİ PAPA KİM OLACAK?

Katolik Kilisesi’nde papa seçimi gizli oylamalarla yapılacak.

Seçim tarihi henüz açıklanmasa da, Vatikan içindeki ve uluslararası çevrelerdeki aday tartışmaları çoktan başladı.

Bu 15 isim dışında farklı sürpriz adayların öne çıkma ihtimali de göz ardı edilmiyor.

Yeni seçilecek papa, yalnızca 1.3 milyar Katoliğin ruhani lideri olmayacak; aynı zamanda göç, iklim krizi, cinsel istismar skandalları ve dini reform tartışmaları gibi meselelerde dünyanın dört bir yanına yön verecek bir figür olacak.

Cumhuriyet Gazetesi