Tüm Ermeniler Katolikosu’ndan Papa Francis için taziye mesajı

Tüm Ermenilerin Katolikosu II. Karekin Hazretleri, Papa Francis’in vefatıyla ilgili taziye mesajı gönderdi.

Konuya ilişkin açıklama Ana Makam Bilgi Merkezi’nden yayınlalan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Tüm dünyaca sevilen Papa Francis, alçakgönüllü, cesur ve iyilik dolu bir önderdi; Rabbimiz İsa Mesih’in izinden sadakatle yürüyordu. Zor zamanlarda papalık gibi yüksek ve sorumluluk gerektiren bir görevi üstlendi ve İncil’in müjdesini tanıklık ederek adaletin ve barışın savunucusu oldu; ihtiyaç sahiplerine özel ilgi ve şefkat gösterdi ve kiliseler arası ilişkilerin güçlendirilmesine önemli katkılar sundu.

Özellikle teselliyle hatırlıyoruz ki, Aziz Papa her zaman dualarında savaşlar ve adaletsizliklerden yaralanmış olan dünyayı, özel olarak da Karabağ savaşı sonrası ağır sonuçlarla karşı karşıya kalan halkımızı anıyordu.”

II. Karekin Hazretleri, Ermeni halkının, Ermeni Soykırımı’nın 100. yıldönümü dolayısıyla Aziz Petrus Bazilikası’nda sunulan Kutsal Ayin’i, Aziz Krikor Naregatsi’nin Evrensel Kilise Doktoru ilan edilmesini ve Papa’nın Ermenistan’a yaptığı ziyareti minnetle hatırlayacağını vurguladı.

Tüm Ermenilerin Katolikosu, merhum Aziz Papa’nın ruhunun huzuru ve barışı için Tanrı’ya dua ettiğini ve tüm Katolik Kilisesi’nin ruhani liderlerine ve inananlarına teselli dilediğini ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI