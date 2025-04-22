Soykırım Müzesi’nden Lemkin ve du Fournet’ye saygı

Yerevan’daki Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü, soykırım sözünü literatüre kazandıran avukat Raphael Lemkin ve Musa Dağı savunmasında rol oynayan Amiral Louis Dartige du Fournet’in isimlerini Soykırım Anıtı’nın duvarına kazıyor.

Yerevan’daki Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü, “soykırım” terimini ortaya atan Polonyalı hukukçu Raphael Lemkin ve soykırım sırasında binlerce Ermeni’nin hayatını kurtaran Fransız Amiral Louis Dartige du Fournet anısını yaşatıyor.

Lemkin ve Fournet’nin isimleri, Erivan’daki Tsitsernakaberd Ermeni Soykırımı Anıtı’ndaki Anma Duvarı’na eklenecek. Osmanlı İmparatorluğu’nda kitlesel tehcir ve katliamların gerçekleştiği, çoğunlukla Ermenilerin yaşadığı kasaba ve köylerin isimleri, 100 metre uzunluğundaki bu anma duvarına kazınmış durumda. 1996 yılından bu yana, duvarın diğer tarafı, soykırıma karşı sesini yükselten uluslararası siyaset insanlarının ve akademisyenlerin ismi asılıyor. Bu isimler arasında Norveçli Nobel Barış Ödülü sahibi Fridtjof Nansen, Papa XV. Benedict, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ermeni Soykırımı döneminde görev yapan ABD Büyükelçisi Henry Morgenthau, Danimarkalı misyoner Karen Jeppe ve diğer birçok önemli kişi bulunuyor.

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü Direktörü Edita Gzoyan, Raphael Lemkin’in aynı zamanda Soykırım Sözleşmesi’nin oluşturulması için yürüttüğü kampanyalarla tanındığını vurguladı. Gzoyan, Lemkin’in geniş çaplı bilimsel mirasında Ermeni Soykırımı’nın incelenmesine özel önem verdiğini belirtiyor.

Gzoyan, “Raphael Lemkin’in rolünü ve çalışmalarını takdir ediyoruz ve doğum günü olan 24 Haziran’da isminin Anma Duvarı’na resmi olarak eklenmesine karar verdik” açıklaması yaptı.

Ayrıca, Fransız Amiral Louis Dartige du Fournet’in adı da bu duvarda yerini alacak. Amiral du Fournet’in müdahaleleri, Ermeni Soykırımı sırasında Musa Dağı (Musa Ler) savunması sırasında yaklaşık 4.000 Ermeni’nin hayatını kurtarmasını sağlamıştı.

Kaynak: ArmenPress

Agos