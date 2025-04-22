Sevag Balıkçı ve Garabet Balıkçı’yı anıyoruz

Batman Kozluk’ta zorunlu askerlik görevi sırasında 24 Nisan 2011 tarihinde er Kıvanç Ağaoğlu’nun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Sevag Balıkçı ile 2022’de aynı tarihte hayata gözlerini yuman babası Garabet Balıkçı, mezarları başında anılacak.
27 Nisan Pazar günü Şişli Ermeni Mezarlığı’nda yapılacak anma töreni saat 13:30’da başlayacak.
Sevag Balıkçı, tezkeresine 20 gün kala, karakol çevresine çit örme görevi sırasında öldürülmüştü. Baba Garbis Balıkçı ise 2022 yılı 24 Nisan sabahı, kabristana gitme hazırlığındayken evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmişti.
Sevag Balıkçı’nın ölümüyle ilgili davada sanık Kıvanç Ağaoğlu, “olası kastla öldürme” suçlamasıyla 16 yıl 8 ay hapis cezası almıştı.
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