Patrikhane’den “Kutsal Şehitlerimizi Anma” ayini

Türkiye Ermenileri Patrikliği 24 Nisan Perşembe sabahı Feriköy Surp Vartanants Kilisesi’nde “Kutsal Şehitlerimizi Anma” ayini düzenleyecek. Açıklamada “Feriköy Surp Vartanants Kilisesi’nde, 1915 tehciri sırasında inançları uğruna yaşamlarını kaybeden ve aziz ilan edilen şehitleri anma töreni düzenlenecektir” dendi.

Patrikhane’den yapılan açıklama şöyle:

“Kutsal şehitlerimizi anma töreni

24 Nisan 2025 Perşembe günü, Feriköy Surp Vartanants Kilisesi’nde, 1915 tehciri sırasında inançları uğruna yaşamlarını kaybeden ve aziz ilan edilen şehitleri anma töreni düzenlenecektir.

Törene Patrik Sahak II başkanlık edecek, Badarak ayinini ise Rahip Yeğişe Uçkunyan yönetecektir.

Sabah ilahileri, Patrikhane görevlileri ve rahipleri tarafından icra edilecektir.

Kutsal Ayin’deki ilahiler ise, Diyakoz Yardımcısı Edvin Harutyun Galipyan’ın yönetiminde ve Bayan Lusi Kahvecioğlu’nun orgu eşliğinde Surp Vartanants Korosu tarafından seslendirilecektir.

Cemaatimizi yöneticilerini ve inançlı halkımızı Kutsal Ayin’e katılmaya içtenlikle davet ediyoruz.

Ayin Başlangıcı: 09:00 Badarak: 10:30”

Agos