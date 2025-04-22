Paris’te Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına ayin düzenlendi

Paris’teki Saint-Sulpice Kilisesi’nde Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına ithaf edilen bir ayin gerçekleştirildi.

Ermeni Soykırımı’nın 110. yıldönümüne adanmış etkinlikler çerçevesinde, 21 Nisan’da Ermenistan’ın Fransa Büyükelçisi Arman Khachatryan ve Ermenistan Büyükelçiliği’nin diplomatik personeli, Fransa Katolik Kilisesi tarafından Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına geleneksel olarak düzenlenen ayine katıldılar.

Ayin, Fransa’daki Ermeni Katolik Kilisesi ruhani önderi Başepiskopos Yeghia Yeghiayan’ın önderliğinde yapıldı. Ayine ayrıca Ermeni Apostolik Kilisesi Fransa Diyakosluğu’nun Önderi Başepiskopos Grigor Khachatryan, Fransa Ermeni Evanjelik Kilisesi’nin önderi Joël Mikaelyan, Fransa Katolik Kilisesi temsilcisi ve Paris koroepsikoposu Emmanuel Tois ile diğer kardeş kiliselerin çok sayıda din görevlisi katıldı.

Anma töreninde Fransa’da akredite büyükelçiliklerin temsilcileri, Fransız kamu ve siyaset dünyasından isimler, Fransız-Ermeni topluluk kuruluşlarının üyeleri, Fransa Ermeni Katolik Kilisesi mensupları ve yüzlerce Fransız Hristiyan da hazır bulundu.

ERMENİ HABER AJANSI